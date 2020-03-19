Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42930

19 марта 2020, 15:07



КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии работ в номинации «Изобразительное искусство», видеоматериалы в номинациях «Художественное слово», «Вокальное творчество» и «Танец», а также сканированную копию фотографии солдата «Бессмертного полка» и текстовый документ в номинации «Литературное творчество» направлять на электронный адрес КДЦ «Юбилейный» kdc_ubileyniy@mail.ru либо в виде ссылки для скачивания файлов. Тема сообщения «ПОБЕДА 75». Работы принимаются до 31 марта включительно. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 39-24-18 Наталье Викторовне Чернявской (заведующий отделом организации культурно-массовых мероприятий) и Анастасии Олеговне Баулиной (культорганизатор). К участию приглашаются жители и гости города от 12 лет и старше. Ознакомиться с положением о фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений» можно на сайте www.kdcub.ru. Победители конкурсных номинаций и кандидаты для участия в заключительном гала-концерте, который состоится 6 мая в 18.00 в преддверии Дня Великой Победы, будут определены по представленным фото- и видеоматериалам.

Просмотров:73 В связи с введением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции фестиваль-конкурс проводится в дистанционном формате по пяти номинациям: «Изобразительное искусство», «Танец», «Художественное слово», «Литературное творчество. Рассказ о солдате «Бессмертного полка» и «Вокальное творчество». Мероприятие подразумевает отражение средствами различных видов искусств героической борьбы советского народа с фашистскими захватчиками, увековечивание вклада миллионов жителей в защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.Фотографии работ в номинации «Изобразительное искусство», видеоматериалы в номинациях «Художественное слово», «Вокальное творчество» и «Танец», а также сканированную копию фотографии солдата «Бессмертного полка» и текстовый документ в номинации «Литературное творчество» направлять на электронный адрес КДЦ «Юбилейный» kdc_ubileyniy@mail.ru либо в виде ссылки для скачивания файлов. Тема сообщения «ПОБЕДА 75». Работы принимаются до 31 марта включительно.Все интересующие вопросы можно задать по телефону 39-24-18 Наталье Викторовне Чернявской (заведующий отделом организации культурно-массовых мероприятий) и Анастасии Олеговне Баулиной (культорганизатор).К участию приглашаются жители и гости города от 12 лет и старше. Ознакомиться с положением о фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений» можно на сайте www.kdcub.ru.Победители конкурсных номинаций и кандидаты для участия в заключительном гала-концерте, который состоится 6 мая в 18.00 в преддверии Дня Великой Победы, будут определены по представленным фото- и видеоматериалам.