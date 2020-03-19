Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42931

19 марта 2020, 15:34



В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».

Он проводится министерством социальной политики и направлен на повышение семейных ценностей и распространение положительного опыта семей, ведущих здоровый образ жизни, активно участвующих в жизни своего города или села. В 2020 году девиз мероприятия «Моя семья – моя Россия». Заявки на участие в конкурсе вместе с рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видеопрезентацией принимаются до 15 мая на e-mail: cemya_goda2019@mail.ru по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций». Оператор регионального этапа мероприятия – краевой Центр семьи и детей. Специалисты центра помогут подготовить необходимые документы и ответят на все вопросы участников. С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края (szn24.ru) или на сайте краевого Центра семьи и детей (kcsd24.ru). Награждение победителей регионального этапа пройдёт в июле в преддверии Дня семьи, любви и верности. Победители в каждой номинации получат денежные премии и смогут представить край на всероссийском этапе конкурса. Кроме того, истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край - 2020».

Просмотров:53 Он проводится министерством социальной политики и направлен на повышение семейных ценностей и распространение положительного опыта семей, ведущих здоровый образ жизни, активно участвующих в жизни своего города или села. В 2020 году девиз мероприятия «Моя семья – моя Россия».Заявки на участие в конкурсе вместе с рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видеопрезентацией принимаются до 15 мая на e-mail: cemya_goda2019@mail.ru по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».Оператор регионального этапа мероприятия – краевой Центр семьи и детей. Специалисты центра помогут подготовить необходимые документы и ответят на все вопросы участников.С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края (szn24.ru) или на сайте краевого Центра семьи и детей (kcsd24.ru).Награждение победителей регионального этапа пройдёт в июле в преддверии Дня семьи, любви и верности. Победители в каждой номинации получат денежные премии и смогут представить край на всероссийском этапе конкурса. Кроме того, истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край - 2020».