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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:35 Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки.
15:34 В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07 КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
15:06 Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».
14:35 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края.
14:07 Судьба дома на Комсомольской, 20, решена. Здание не подлежит восстановлению, его снесут.
13:30 Уже этим летом оформить муниципальные меры соцподдержки можно будет через МФЦ.
13:29 Мошенники «мутируют»: граждан предупреждают о псевдо-медиках, стремящихся нажиться на панике.
12:42 «Заполярка» привезла в Норильск часть архивов недавно ушедшего писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского.
11:37 Красноярские медики подозревают заболевание коронавирусом ещё у 4 пациентов. Все изолированы и находятся под наблюдением медиков.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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