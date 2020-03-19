Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42932

19 марта 2020, 15:35



Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки.

На депутатской комиссии по городскому хозяйству начальник управления жилищного фонда Марина Покровская предложила собравшимся согласовать изменения в Положение о переселении граждан из аварийных жилых помещений в соответствии с вступившим в силу федеральным законодательством. В частности, изменения прописывают алгоритм взаимодействия муниципальных властей и тех собственников, которые приобрели жильё после признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Такие граждане могут получить только денежную компенсацию и ровно в той сумме, которую они заплатили при покупке жилья. Оценочная стоимость квартиры при этом в расчёт не берется. Обсуждая вопрос, депутаты сошлись во мнении, что при приобретении квартиры в интересах покупателя получить о ней полную информацию. Сведения о том, что дом признан аварийным в открытом доступе находятся на сайте gis-gkh.ru, государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Просмотров:56 На депутатской комиссии по городскому хозяйству начальник управления жилищного фонда Марина Покровская предложила собравшимся согласовать изменения в Положение о переселении граждан из аварийных жилых помещений в соответствии с вступившим в силу федеральным законодательством.В частности, изменения прописывают алгоритм взаимодействия муниципальных властей и тех собственников, которые приобрели жильё после признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Такие граждане могут получить только денежную компенсацию и ровно в той сумме, которую они заплатили при покупке жилья. Оценочная стоимость квартиры при этом в расчёт не берется.Обсуждая вопрос, депутаты сошлись во мнении, что при приобретении квартиры в интересах покупателя получить о ней полную информацию. Сведения о том, что дом признан аварийным в открытом доступе находятся на сайте gis-gkh.ru, государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.