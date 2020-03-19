Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42933

19 марта 2020, 16:07



В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.

10 января 2020 года на территории рудника «Таймырский» произошёл несчастный случай. По предварительной версии следствия, 32-летний проходчик Заполярной строительной компании по наряд-заданию был направлен в забой выработки рудника для производства работ по настройке водоотлива. При этом рабочее место в забое не соответствовало требованиям безопасности. В ходе ремонта в выработке произошло обрушение горной массы. В результате полученных травм рабочий умер. «В настоящее время истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, допрошены должностные лица, ответственные за технику безопасности на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Просмотров:446 По материалам проведённой доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ) УК РФ.10 января 2020 года на территории рудника «Таймырский» произошёл несчастный случай. По предварительной версии следствия, 32-летний проходчик Заполярной строительной компании по наряд-заданию был направлен в забой выработки рудника для производства работ по настройке водоотлива. При этом рабочее место в забое не соответствовало требованиям безопасности. В ходе ремонта в выработке произошло обрушение горной массы.В результате полученных травм рабочий умер.«В настоящее время истребованы материалы расследования несчастного случая на производстве, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, допрошены должностные лица, ответственные за технику безопасности на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.