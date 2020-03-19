Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42934

19 марта 2020, 16:27



На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства.

Более 81 млн рублей, оставшихся в муниципальном дорожном фонде по итогам прошлого года, распределят на различные мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Этот вопрос в числе прочих норильские депутаты сегодня обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. В частности, около 11,8 млн рублей направят на содержание автодорог, в том числе на обслуживание систем видеонаблюдения и тёплых остановочных пунктов, устройство новых и ремонт существующих «лежачих полицейских», дополнительное озеленение разделительных газонов. 17,2 млн рублей выделят на ремонт участка автодороги Норильск - Алыкель в районе НМЗ протяжённостью 700 м. Более 35 млн рублей направят на ремонт дворовых территорий и проездов к домам. 4,8 млн рублей предполагается потратить на обустройство остановочного пункта и ТЦ «Талнах» тёплым автопавильоном и наружным освещением. Около 15,8 млн рублей направят на выполнение проектных работ на строительство третьего пускового комплекса Северной объездной дороги, устройство водопропускной трубы на участке автодороги Норильск - Алыкель, капитальный ремонт подпорной железобетонной стены на автодороге к плавательному бассейну от ул. Советской, а также на оплату выполненной в 2019 году экспертизы на реконструкцию моста через реку Наледную. Предложенные администрацией города изменения депутаты одобрили, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета Норильска на 2020 год.

Просмотров:177 Более 81 млн рублей, оставшихся в муниципальном дорожном фонде по итогам прошлого года, распределят на различные мероприятия в сфере дорожного хозяйства. Этот вопрос в числе прочих норильские депутаты сегодня обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству.В частности, около 11,8 млн рублей направят на содержание автодорог, в том числе на обслуживание систем видеонаблюдения и тёплых остановочных пунктов, устройство новых и ремонт существующих «лежачих полицейских», дополнительное озеленение разделительных газонов. 17,2 млн рублей выделят на ремонт участка автодороги Норильск - Алыкель в районе НМЗ протяжённостью 700 м. Более 35 млн рублей направят на ремонт дворовых территорий и проездов к домам. 4,8 млн рублей предполагается потратить на обустройство остановочного пункта и ТЦ «Талнах» тёплым автопавильоном и наружным освещением. Около 15,8 млн рублей направят на выполнение проектных работ на строительство третьего пускового комплекса Северной объездной дороги, устройство водопропускной трубы на участке автодороги Норильск - Алыкель, капитальный ремонт подпорной железобетонной стены на автодороге к плавательному бассейну от ул. Советской, а также на оплату выполненной в 2019 году экспертизы на реконструкцию моста через реку Наледную.Предложенные администрацией города изменения депутаты одобрили, рекомендовав утвердить их на очередной сессии городского Совета в рамках корректировки бюджета Норильска на 2020 год.