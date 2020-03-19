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19 марта 2020, 16:42

Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году до 25 мая и разрешила школам самостоятельно определять их график.
Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Даты проведения проверочных работ для учеников 4-7-х классов определяют руководители учебных заведений по согласованию с органом госвласти субъекта РФ в сфере образования, и до конца учебного года, в удобное для них время, должны будут эти работы провести», – прокомментировал врио Рособрнадзора.
Он пояснил, что в этом году каждая школа имеет свои индивидуальные варианты контрольных измерительных материалов, которые автоматически формируются из банка заданий ВПР. Принятые изменения не повлияют на организацию ВПР. При этом руководители школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.
Даты проведения ВПР в 8-х классах, которые в 2020 году проходят в режиме апробации, перенесены на более поздние сроки – с 14 апреля по 14 мая. Школы сами будут решать, проводить эти проверочные работы или нет.
Фото Владимира Макушкина
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