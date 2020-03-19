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19 марта 2020, 16:51



В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли».

Известный педагог и художница, она 30 лет работает в НДХШ, которую сама окончила в детстве. Сейчас она трудится здесь заместителем директора и ведёт класс живописи и станковой композиции. Свой новый вернисаж из почти тридцати живописных и графических работ Наталья Мороз решила посвятить ожиданию весны и тепла, воспоминаниям о лете, когда путешествовала по северным рекам и озёрам. Она по-прежнему любит изображать цветы, которые так согревают души соскучившихся по лету северян. Подарком педагогу-художнику стали и пришедшие в середине марта награды её ученикам - дипломы победителей международной выставки-конкурса «Белая ворона» и всероссийского конкурса «Славлю тебя, мой город».

Просмотров:168 Известный педагог и художница, она 30 лет работает в НДХШ, которую сама окончила в детстве. Сейчас она трудится здесь заместителем директора и ведёт класс живописи и станковой композиции. Свой новый вернисаж из почти тридцати живописных и графических работ Наталья Мороз решила посвятить ожиданию весны и тепла, воспоминаниям о лете, когда путешествовала по северным рекам и озёрам. Она по-прежнему любит изображать цветы, которые так согревают души соскучившихся по лету северян. Подарком педагогу-художнику стали и пришедшие в середине марта награды её ученикам - дипломы победителей международной выставки-конкурса «Белая ворона» и всероссийского конкурса «Славлю тебя, мой город».