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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
17:10 В администрации Норильска состоялась пресс-конференция о ситуации и предпринимаемых мерах по профилактике вируса COVID-19 в Норильске.
17:02 Выставка норильских художников и дизайнеров Михаила и Ольги Парсовых открылась в столице Таймыра.
16:51 В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли».
16:42 Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.
16:27 На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства.
16:07 В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.
15:35 Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки.
15:34 В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07 КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
15:06 Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».
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