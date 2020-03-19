Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42937

19 марта 2020, 17:02



Выставка норильских художников и дизайнеров Михаила и Ольги Парсовых открылась в столице Таймыра.

Эта талантливая пара уже больше 20 лет вместе. Не зря в Таймырском доме народного творчества выставку Парсовых назвали «Икки таба», что в переводе с долганского - «пара оленей, запряжённых в одну упряжку». Со времени учёбы в Норильском колледже искусств Михаил и Ольга в одной упряжке идут по семейной и творческой дороге. Они родились в Норильске, где познакомились ещё в детстве, на новые работы и творческие поиски вдохновляет их и искренняя любовь к родному Таймыру. Михаил, который работает главным художником Дворца культуры Заполярного филиала «Норникеля», не смог приехать на открытие выставки в Дудинку, где его по-прежнему очень ждут на запланированный мастер-класс по работе с художественной глиной. В экспозиции представлены не только живописные и графические работы Михаила, созданные в разные годы, но и серия напольных керамических ваз «Олени». А Ольга последние годы особенно увлечена созданием декоративных изделий из меха оленя, сукна и бисера - такие коврики на Таймыре называют «кумаланы». Их с давних времён изготовляют долганские мастерицы. Во время аргишей кумаланами покрывают оленей, а в чумах во время отдыха женщины занимаются на тёплых круглых подстилках рукоделием. Искусные работы Ольги Парсовой высоко оценили на недавнем XVIII Таймырском творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства на соискание премии им. Б. Н. Молчанова, где она была удостоена премии в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха». На открытии выставки известные долганские мастера Василий Батагай и Полина Федосеева, с которыми она училась в НКИ, провели символический обряд посвящения художницы в долганки. Ольгу облачили в нарядную парку и нарекли её долганским именем Баской, что означает «красавица», в благодарность за её любовь к долганской культуре и за прекрасные работы, воспевающую красоту тундры. На открытии выставки побывали и норильские друзья художников. Генеральный директор усадьбы «Жар.Птица-отдых» на озере Лама Антон Лысов поблагодарил Михаила и Ольгу за плодотворное сотрудничество, ведь популярную базу отдыха украшают работы этих мастеров. А сотрудник благотворительного фонда «Территория добра» Владислав Шукшин рассказал о добром сотрудничестве с четой Парсовых, которые помогли в создании необычной скамьи «Добрый Норильск». По инициативе художников на выставке установлен благотворительный бокс для сбора средств на лечение благополучателя фонда Влада Карасёва. Выставка Михаила и Ольги Парсовых, которая так понравилась дудинцам, продлена до начала апреля. Ольга Парсова намерена в будущем показать свои новые творения в ТДНТ на авторской выставке. Интересно было бы увидеть и работы дочери художников - Стефании Парсовой, которая в этом году оканчивает Норильскую детскую художественную школу и однажды уже выставлялась вместе с родными на выставке «Парсовы» в Музее Норильска. Интересно, что и её дедушка, Сергей Парсов, известен в Норильске как самобытный живописец.

Просмотров:160 Эта талантливая пара уже больше 20 лет вместе. Не зря в Таймырском доме народного творчества выставку Парсовых назвали «Икки таба», что в переводе с долганского - «пара оленей, запряжённых в одну упряжку». Со времени учёбы в Норильском колледже искусств Михаил и Ольга в одной упряжке идут по семейной и творческой дороге. Они родились в Норильске, где познакомились ещё в детстве, на новые работы и творческие поиски вдохновляет их и искренняя любовь к родному Таймыру. Михаил, который работает главным художником Дворца культуры Заполярного филиала «Норникеля», не смог приехать на открытие выставки в Дудинку, где его по-прежнему очень ждут на запланированный мастер-класс по работе с художественной глиной. В экспозиции представлены не только живописные и графические работы Михаила, созданные в разные годы, но и серия напольных керамических ваз «Олени». А Ольга последние годы особенно увлечена созданием декоративных изделий из меха оленя, сукна и бисера - такие коврики на Таймыре называют «кумаланы». Их с давних времён изготовляют долганские мастерицы. Во время аргишей кумаланами покрывают оленей, а в чумах во время отдыха женщины занимаются на тёплых круглых подстилках рукоделием.Искусные работы Ольги Парсовой высоко оценили на недавнем XVIII Таймырском творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства на соискание премии им. Б. Н. Молчанова, где она была удостоена премии в номинации «Художественная вышивка бисером, обработка кожи и меха». На открытии выставки известные долганские мастера Василий Батагай и Полина Федосеева, с которыми она училась в НКИ, провели символический обряд посвящения художницы в долганки. Ольгу облачили в нарядную парку и нарекли её долганским именем Баской, что означает «красавица», в благодарность за её любовь к долганской культуре и за прекрасные работы, воспевающую красоту тундры.На открытии выставки побывали и норильские друзья художников. Генеральный директор усадьбы «Жар.Птица-отдых» на озере Лама Антон Лысов поблагодарил Михаила и Ольгу за плодотворное сотрудничество, ведь популярную базу отдыха украшают работы этих мастеров. А сотрудник благотворительного фонда «Территория добра» Владислав Шукшин рассказал о добром сотрудничестве с четой Парсовых, которые помогли в создании необычной скамьи «Добрый Норильск». По инициативе художников на выставке установлен благотворительный бокс для сбора средств на лечение благополучателя фонда Влада Карасёва.Выставка Михаила и Ольги Парсовых, которая так понравилась дудинцам, продлена до начала апреля. Ольга Парсова намерена в будущем показать свои новые творения в ТДНТ на авторской выставке. Интересно было бы увидеть и работы дочери художников - Стефании Парсовой, которая в этом году оканчивает Норильскую детскую художественную школу и однажды уже выставлялась вместе с родными на выставке «Парсовы» в Музее Норильска. Интересно, что и её дедушка, Сергей Парсов, известен в Норильске как самобытный живописец.