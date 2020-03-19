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19 марта 2020, 17:10



В администрации Норильска состоялась пресс-конференция о ситуации и предпринимаемых мерах по профилактике вируса COVID-19 в Норильске.

С первых минут встречи ответственными лицами было заявлено: никаких признаков появления коронавируса в Норильске нет, и причин проявлять в связи с этим беспокойство тоже. Администрацией города совместно с муниципальными, образовательными и медицинскими учреждениями сделано всё, чтобы держать ситуацию под контролем. Для симптоматического лечения заболевших коронавирусной инфекцией в норильских медицинских учреждениях имеются все необходимые лекарственные препараты. В случае осложнений на фоне заболевания медики имеют в распоряжении всё оборудование для оказания необходимой помощи. Согласно утверждённому порядку, на сегодняшний день обследование контингента заболевших проводится на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярске - туда отправляется биологический материал для исследования. При возможном обнаружении коронавирусной инфекции заболевшие будут проходить лечение в инфекционном отделении городской больницы № 2 - стационар на улице Кирова, 23. Образовательные учреждения города не закрыты на карантин, а переведены в режим каникулярной школы. То есть школьникам продлены каникулы с возможностью получать знания доступными техническими методами - от интернет-занятий до передачи заданий через сетевые группы и родителей. Дошкольные учреждения Норильска не закрываются, потому что все предусмотренные меры профилактики вирусных заболеваний проводятся здесь ежедневно в штатном порядке. Медицинскому осмотру подвергается ежедневно каждый ребёнок, а также персонал. Тщательному соблюдению профилактических мер уделяется особое внимание. - В сегодняшней ситуации очень многое зависит от сознания самих людей, - отметил Андрей Колин. - Здесь не последнюю роль играет гражданское сознание человека, который должен понимать всю серьёзность ситуации и в случае малейших подозрений не только сразу же обращаться к врачу, но и не поднимать паники. На сегодняшний день ни одного случая заражения коронавирусом в Норильске не подтверждено. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:362 На вопросы журналистов ответили исполняющий обязанности заместителя главы Норильска Андрей Колин и руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе.С первых минут встречи ответственными лицами было заявлено: никаких признаков появления коронавируса в Норильске нет, и причин проявлять в связи с этим беспокойство тоже. Администрацией города совместно с муниципальными, образовательными и медицинскими учреждениями сделано всё, чтобы держать ситуацию под контролем.Для симптоматического лечения заболевших коронавирусной инфекцией в норильских медицинских учреждениях имеются все необходимые лекарственные препараты. В случае осложнений на фоне заболевания медики имеют в распоряжении всё оборудование для оказания необходимой помощи. Согласно утверждённому порядку, на сегодняшний день обследование контингента заболевших проводится на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярске - туда отправляется биологический материал для исследования. При возможном обнаружении коронавирусной инфекции заболевшие будут проходить лечение в инфекционном отделении городской больницы № 2 - стационар на улице Кирова, 23.Образовательные учреждения города не закрыты на карантин, а переведены в режим каникулярной школы. То есть школьникам продлены каникулы с возможностью получать знания доступными техническими методами - от интернет-занятий до передачи заданий через сетевые группы и родителей.Дошкольные учреждения Норильска не закрываются, потому что все предусмотренные меры профилактики вирусных заболеваний проводятся здесь ежедневно в штатном порядке. Медицинскому осмотру подвергается ежедневно каждый ребёнок, а также персонал. Тщательному соблюдению профилактических мер уделяется особое внимание.- В сегодняшней ситуации очень многое зависит от сознания самих людей, - отметил Андрей Колин. - Здесь не последнюю роль играет гражданское сознание человека, который должен понимать всю серьёзность ситуации и в случае малейших подозрений не только сразу же обращаться к врачу, но и не поднимать паники. На сегодняшний день ни одного случая заражения коронавирусом в Норильске не подтверждено.Фото Владимира Макушкина