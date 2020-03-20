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20 марта 2020, 10:34

Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края.


По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали Австрию и Германию, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Их диагноз подтверждён в установленном порядке.
«Состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - отмечают в минздраве региона.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Под медицинским наблюдением на дому находятся 483 человека. Для них установлен режим самоизоляции на 14 дней с момента пересечения границы России.
«Лабораторное обследование проводится всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лицам, контактным с больными COVID-2019. Обследовано 1 520 человек», - сообщает ведомство.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует:
- обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики;
- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь; соблюдать принципы самоизоляции.

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    Список новостей

 20 марта 2020 
10:47   Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край. 10:34   Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края.

 19 марта 2020 
17:10   В администрации Норильска состоялась пресс-конференция о ситуации и предпринимаемых мерах по профилактике вируса COVID-19 в Норильске. 17:02   Выставка норильских художников и дизайнеров Михаила и Ольги Парсовых открылась в столице Таймыра.
16:51   В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли». 16:42   Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.
16:27   На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства. 16:07   В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.
15:35   Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки. 15:34   В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07   КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 15:06   Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».
14:35   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края. 14:07   Судьба дома на Комсомольской, 20, решена. Здание не подлежит восстановлению, его снесут.
13:30   Уже этим летом оформить муниципальные меры соцподдержки можно будет через МФЦ. 13:29   Мошенники «мутируют»: граждан предупреждают о псевдо-медиках, стремящихся нажиться на панике.
12:42   «Заполярка» привезла в Норильск часть архивов недавно ушедшего писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского. 11:37   Красноярские медики подозревают заболевание коронавирусом ещё у 4 пациентов. Все изолированы и находятся под наблюдением медиков.
10:50   Смысла в закупке продуктов на много месяцев вперёд нет. Дефицита товаров не предвидится. 10:28   Глава города подписал распоряжение о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Норильске.

 18 марта 2020 
17:03   Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals. 16:57   Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».
16:52   Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются. 16:52   Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.
16:19   Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности. 16:17   NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.
16:12   Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке. 16:08   НТЭК оштрафован за плохое качество воды.
15:13   Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым. 14:57   День бесплатной юридической помощи отменён.
14:21   Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства. 13:30   Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.
13:30   ТТК нарушила законодательство об экологической экспертизе. 13:14   Фестиваль подлёдной рыбалки отменён, первый Норильский бизнес-форум - перенесён.
11:46   Перенесены сроки проведения досрочного этапа ЕГЭ-2020. 11:37   Инвестиции «Норникеля» в обновление основных фондов Кольской ГМК составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
11:19   22 апреля – день голосования по изменениям в Конституцию. 10:59   Норильск приглашает на работу специалистов сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта.

 17 марта 2020 
21:05   Ситуация с коронавирусом в Норильске под контролем. 18:59   Диагноз красноярца, вернувшегося из Австрии, подтвердился. Он болен коронавирусом.
17:56   Усиление ветра сегодня вечером – это не полноценный циклон, а только его фронт, который завтра уже будет стихать. 17:28   Новый торговый центр на Ленинском, 40а, станет в два раза больше.
16:57   Театр танца «сНежный» взял главный приз регионального детского танцевального конкурса «Подснежник». 16:47   В КДЦ «Юбилейный» стартовал отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение».
16:28   Норильских работодателей приглашают принять участие в мониторинге готовности к оформлению работникам электронных трудовых книжек. 16:16   Норильчане могут принять участие в цифровом онлайн-диктанте.
16:11   За голосованием по поправкам к Конституции будут следить общественные наблюдатели. 15:48   В Норильске прошло первенство города по пауэрлифтингу.
15:47   В детских садах региона усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. Решение о закрытии дошкольных учреждений пока не принято. 15:46   Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников - в числе победителей конкурса «Северный Медиа-Ас-2020».




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