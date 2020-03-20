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20 марта 2020, 10:34



Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали Австрию и Германию, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Их диагноз подтверждён в установленном порядке. «Состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - отмечают в минздраве региона. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Под медицинским наблюдением на дому находятся 483 человека. Для них установлен режим самоизоляции на 14 дней с момента пересечения границы России. «Лабораторное обследование проводится всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лицам, контактным с больными COVID-2019. Обследовано 1 520 человек», - сообщает ведомство. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует: - обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики; - при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь; соблюдать принципы самоизоляции.

Просмотров:77 По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали Австрию и Германию, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Их диагноз подтверждён в установленном порядке.«Состояние пациентов удовлетворительное, они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию», - отмечают в минздраве региона.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжает проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Под медицинским наблюдением на дому находятся 483 человека. Для них установлен режим самоизоляции на 14 дней с момента пересечения границы России.«Лабораторное обследование проводится всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лицам, контактным с больными COVID-2019. Обследовано 1 520 человек», - сообщает ведомство.Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует:- обращаться на круглосуточную горячую линию по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики;- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь; соблюдать принципы самоизоляции.