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20 марта 2020, 10:47



Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край, который является опорным для стратегических объектов компании. «Роснефть» вносит существенный вклад в экономику региона. В 2019 году налоговые отчисления превысили 25 млрд рублей. Стоимость заключённых контрактов с региональными компаниями составила более 42 млрд рублей. Объём финансирования социальных программ – свыше 4,6 млрд рублей, сообщается на официальном портале региона. В ходе поездки Игорь Сечин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Стороны обсудили вопросы реализации ключевых направлений совместной работы, в том числе создание центра по подготовке специалистов для работы на объектах компании. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено расширению сотрудничества «НК «Роснефть» с региональными производителями материалов и поставщиками услуг. Игорь Сечин и Александр Усс обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между «НК «Роснефть» и Красноярским краем. Документ определяет основные направления взаимодействия в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ, а также предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления компанией хозяйственной деятельности на территории Красноярского края.

Просмотров:58 Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край, который является опорным для стратегических объектов компании.«Роснефть» вносит существенный вклад в экономику региона. В 2019 году налоговые отчисления превысили 25 млрд рублей. Стоимость заключённых контрактов с региональными компаниями составила более 42 млрд рублей. Объём финансирования социальных программ – свыше 4,6 млрд рублей, сообщается на официальном портале региона.В ходе поездки Игорь Сечин провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Стороны обсудили вопросы реализации ключевых направлений совместной работы, в том числе создание центра по подготовке специалистов для работы на объектах компании.Отдельное внимание в ходе встречи было уделено расширению сотрудничества «НК «Роснефть» с региональными производителями материалов и поставщиками услуг.Игорь Сечин и Александр Усс обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между «НК «Роснефть» и Красноярским краем. Документ определяет основные направления взаимодействия в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ, а также предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления компанией хозяйственной деятельности на территории Красноярского края.