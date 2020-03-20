Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42941

20 марта 2020, 11:49



Авиакомпания NordStar приостановила полёты в Баку из Норильска и Уфы.

Полёты в Баку приостановлены на период до 24 апреля 2020 года. Ближайший рейс NordStar был запланирован из Норильска и Уфы 20 марта. Пассажирам данного и последующего рейсов, с вылетом в период временного приостановления авиасообщения между Россией и Азербайджаном, будет оформлен вынужденный возврат билетов. Для оформления возврата пассажирам необходимо обратиться по месту их приобретения. Авиасообщение между Норильском и Уфой сохранится в запланированном объёме. Дополнительную информацию можно получить в контактном центре авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2). Фото из открытых источников

Просмотров:439 Это связано с решением правительства Азербайджана о временном прекращении полётов в страну иностранными авиакомпаниями в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.Полёты в Баку приостановлены на период до 24 апреля 2020 года. Ближайший рейс NordStar был запланирован из Норильска и Уфы 20 марта. Пассажирам данного и последующего рейсов, с вылетом в период временного приостановления авиасообщения между Россией и Азербайджаном, будет оформлен вынужденный возврат билетов. Для оформления возврата пассажирам необходимо обратиться по месту их приобретения.Авиасообщение между Норильском и Уфой сохранится в запланированном объёме. Дополнительную информацию можно получить в контактном центре авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).Фото из открытых источников