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20 марта 2020, 13:37



К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.

– Уровень воды в снеге в территориях края соответствует среднемноголетним значениям, однако в Норильске, Мотыгинском, Таймырском и Туруханском районах данный показатель превышен, – сообщил замначальника ГУ МЧС Роман Ветчинников. Кроме названных пунктов, традиционно повышенное внимание власти и соответствующие ведомства уделят населённым пунктам, расположенным по берегам Енисея в Енисейском районе. Главы муниципальных образований, руководители крупных генерирующих и электросетевых предприятий региона, представители контрольно-надзорных органов рассказали на совещании о том, что при подготовке к сезону на предприятиях уже проверили техническое состояние производственных объектов, кровель, проездов, работу ливневых канализаций, создали необходимые резервы материалов, техники, оборудования. С персоналом проводятся инструктаж и тренировки. – Учитывая наступление ранней весны, предприятия должны обеспечить оперативное выполнение всех мероприятий по недопущению технологических нарушений в сезон паводков и в пожароопасный период. В кратчайшие сроки необходимо провести совместные тренировки субъектов энергетики, муниципальных образований и МЧС, в том числе обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и информационный обмен с единой дежурной диспетчерской службой, – подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. Также участники штаба обратили внимание на ситуацию с аварийным отключением электро- и теплоснабжения в Дудинке 15 марта. Аварию устранили за пять часов. По информации АО "НТЭК", на проблемном участке линии протяжённостью 15 км ведутся работы с целью не допустить повторения ситуации.

Просмотров:119 По информации Главного управления МЧС по краю, в регион паводок может прийти на две недели раньше обычного.– Уровень воды в снеге в территориях края соответствует среднемноголетним значениям, однако в Норильске, Мотыгинском, Таймырском и Туруханском районах данный показатель превышен, – сообщил замначальника ГУ МЧС Роман Ветчинников.Кроме названных пунктов, традиционно повышенное внимание власти и соответствующие ведомства уделят населённым пунктам, расположенным по берегам Енисея в Енисейском районе.Главы муниципальных образований, руководители крупных генерирующих и электросетевых предприятий региона, представители контрольно-надзорных органов рассказали на совещании о том, что при подготовке к сезону на предприятиях уже проверили техническое состояние производственных объектов, кровель, проездов, работу ливневых канализаций, создали необходимые резервы материалов, техники, оборудования. С персоналом проводятся инструктаж и тренировки.– Учитывая наступление ранней весны, предприятия должны обеспечить оперативное выполнение всех мероприятий по недопущению технологических нарушений в сезон паводков и в пожароопасный период. В кратчайшие сроки необходимо провести совместные тренировки субъектов энергетики, муниципальных образований и МЧС, в том числе обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие и информационный обмен с единой дежурной диспетчерской службой, – подчеркнул министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.Также участники штаба обратили внимание на ситуацию с аварийным отключением электро- и теплоснабжения в Дудинке 15 марта. Аварию устранили за пять часов. По информации АО "НТЭК", на проблемном участке линии протяжённостью 15 км ведутся работы с целью не допустить повторения ситуации.