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20 марта 2020, 14:38



Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать.

«Расходная часть увеличивается на 95 млн рублей за счёт межбюджетных трансфертов и остатков средств в муниципальном дорожном фонде. Кроме того, за счёт достигнутой экономии в результате конкурсных процедур будут перераспределены ассигнования между мероприятиями муниципальных программ и непрограммными расходами. В целом предлагается внести изменения в 10 действующих программ», - сообщили в горсовете. После корректировки параметры бюджета Норильска на 2020 год составят: доходы - 18 млрд 318,3 млн рублей (- 20,2 млн рублей); расходы - 19 млрд 988,2 млн рублей (+ 95,7 млн рублей); дефицит – 1 млрд 670 млн рублей (+ 115,8 млн рублей). Заслушав информацию о предлагаемых изменениях, члены депутатской комиссии по бюджету и собственности согласовали корректировку бюджета Норильска 2020 год, рекомендовав утвердить её на очередной сессии городского Совета. Фото Ирины Яринской

Просмотров:143 Изменения в главный финансовый документ города связаны с межбюджетными процессами, распределением остатка средств муниципального дорожного фонда, а также перераспределением ассигнований между муниципальными программами в целях эффективного использования бюджетных денег.«Расходная часть увеличивается на 95 млн рублей за счёт межбюджетных трансфертов и остатков средств в муниципальном дорожном фонде. Кроме того, за счёт достигнутой экономии в результате конкурсных процедур будут перераспределены ассигнования между мероприятиями муниципальных программ и непрограммными расходами. В целом предлагается внести изменения в 10 действующих программ», - сообщили в горсовете.После корректировки параметры бюджета Норильска на 2020 год составят: доходы - 18 млрд 318,3 млн рублей (- 20,2 млн рублей); расходы - 19 млрд 988,2 млн рублей (+ 95,7 млн рублей); дефицит – 1 млрд 670 млн рублей (+ 115,8 млн рублей).Заслушав информацию о предлагаемых изменениях, члены депутатской комиссии по бюджету и собственности согласовали корректировку бюджета Норильска 2020 год, рекомендовав утвердить её на очередной сессии городского Совета.Фото Ирины Яринской