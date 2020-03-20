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20 марта 2020, 14:38



Отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение» решили провести в дистанционном формате.

Видеоматериалы следует направлять на электронный адрес КДЦ «Юбилейный» kdc_ubileyniy@mail.ru в виде ссылки для скачивания файлов с темой сообщения «ПОКОЛЕНИЕ 2020». Работы принимаются до 31 марта включительно. Для участия в конкурсном концерте, который пройдёт 24 апреля в 16.00, будут допущены лучшие номера и исполнители. Церемония награждения и гала-концерт победителей состоится 26 апреля в 15.00 в киноконцертном зале КДЦ «Юбилейный». На все вопросы ответят по телефону 39-24-18.

Просмотров:135 Этот конкурс весьма популярен среди профессиональных и любительских вокальных коллективов и соло-исполнителей разных поколений из Норильска и Дудинки. В этом году о желании показать свои способности в конкурсе заявили и певцы из Снежногорска. В честь празднования 75-летия Великой Победы нынешний фестиваль включает, помимо традиционных, специальную номинацию «Победа в памяти поколений». Всего в программу первого тура вошли 52 сольных и 33 ансамблевых номера в исполнении почти двухсот участников от 12 до 35 лет. Уже состоялись первые прослушивания, но в связи с объявленным карантином учредитель конкурса - управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска и главный организатор - культурно-досуговый центр «Юбилейный» приняли решение продолжить отбор в дистанционном формате.Видеоматериалы следует направлять на электронный адрес КДЦ «Юбилейный» kdc_ubileyniy@mail.ru в виде ссылки для скачивания файлов с темой сообщения «ПОКОЛЕНИЕ 2020». Работы принимаются до 31 марта включительно. Для участия в конкурсном концерте, который пройдёт 24 апреля в 16.00, будут допущены лучшие номера и исполнители. Церемония награждения и гала-концерт победителей состоится 26 апреля в 15.00 в киноконцертном зале КДЦ «Юбилейный». На все вопросы ответят по телефону 39-24-18.