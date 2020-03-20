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20 марта 2020, 14:39



Сотрудники Молодёжного центра Норильска приняли участие в межрегиональном фестивале молодёжных проектов по благоустройству.

Норильск представляли сотрудники Молодёжного центра Милена Зверева и активист муниципального штаба флагманской программы «Моя территория» Максим Лемеш. Участники фестиваля познакомились с историями удивительных проектов из Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Эксперты фестиваля–руководители проектов рассказали об этапах их реализации, сложностях, которые возникали, и какие пути решения были найдены. ⠀ Также на фестивале были представлены различные кейсы по благоустройству и вовлечению людей в проекты по данной тематике и проведены воркшопы, которые были ориентированы на поиск новых подходов к работе с проектами. ⠀ Поездка на фестиваль была организована благодаря проекту «Travel-гранты» программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Просмотров:141 Фестиваль молодёжных проектов в сфере благоустройства городской среды «SФЕРА ВЛИЯНИЯ» прошёл в Новосибирске.Норильск представляли сотрудники Молодёжного центра Милена Зверева и активист муниципального штаба флагманской программы «Моя территория» Максим Лемеш.Участники фестиваля познакомились с историями удивительных проектов из Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Эксперты фестиваля–руководители проектов рассказали об этапах их реализации, сложностях, которые возникали, и какие пути решения были найдены.Также на фестивале были представлены различные кейсы по благоустройству и вовлечению людей в проекты по данной тематике и проведены воркшопы, которые были ориентированы на поиск новых подходов к работе с проектами.Поездка на фестиваль была организована благодаря проекту «Travel-гранты» программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».