Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42946

20 марта 2020, 14:40



Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.

Семь раз мужчина диктовал код неизвестной женщине. После чего отправился в банк, чтобы удостовериться, что кредит действительно отменён. Однако оказалось, что на его имя оформлено сразу два кредита, и не на 50 тысяч, а на 1 миллион рублей. «Деньги сначала перевели на лицевой счёт потерпевшего, а далее - на неизвестный счёт», — рассказали в полиции. Сейчас стражи порядка устанавливают причастных к преступлению.

Просмотров:153 О произошедшем рассказали полицейские Норильска. К ним обратился мужчина 34 лет, ставший жертвой телефонного мошенничества. Он рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что ему одобрили кредит на 50 тысяч рублей. И единственная возможность отказаться от денег, как объяснила мошенница, - продиктовать четырёхзначный код, который поступит в смс-сообщении.Семь раз мужчина диктовал код неизвестной женщине. После чего отправился в банк, чтобы удостовериться, что кредит действительно отменён. Однако оказалось, что на его имя оформлено сразу два кредита, и не на 50 тысяч, а на 1 миллион рублей. «Деньги сначала перевели на лицевой счёт потерпевшего, а далее - на неизвестный счёт», — рассказали в полиции.Сейчас стражи порядка устанавливают причастных к преступлению.