Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42947

20 марта 2020, 15:02



Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть.

Авиакомпания предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретённые в период с 5 марта по 10 апреля 2020 года, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 и авиакомпаний-партнёров без ограничений по дате перелёта. «Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придётся отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», — говорит Антон Ерёмин, генеральный директор S7 Group. Авиакомпания ввела гибкие условия по возврату и обмену билетов. Если вы купили билет по тарифу «Эконом Базовый» или «Бизнес Базовый» до 4 марта 2020 года, вы можете его обменять и улететь по другому маршруту (предложение действует для всех направлений полёта, однако поменять перелёт по России на международный перелёт нельзя, а вот заменить билет, например, в Германию на билет в Сочи — можно). Выберите любой рейс S7, на который есть билеты в продаже, — не важно, на какие даты и по какому направлению. Сбор за изменение составит всего 1 000 рублей. Если стоимость нового билета будет выше, вам нужно будет доплатить разницу. Акция проводится до 10 апреля включительно. Пассажиры авиакомпании, купившие билеты после 5 марта или планирующие это сделать до 10 апреля, могут при необходимости их сдать. Если до вылета осталось не менее 40 минут, сбор за возврат составит всего 1 000 рублей. Действие акции распространяется на тарифы «Эконом Базовый», «Бизнес Базовый», «Эконом Гибкий», а также субсидированные тарифы. Подробную информацию о предложении можно узнать на сайте авиакомпании. Фото Ирины Яринской

Просмотров:145 Авиакомпания предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие. Пассажиры смогут вернуть авиабилеты, приобретённые в период с 5 марта по 10 апреля 2020 года, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 и авиакомпаний-партнёров без ограничений по дате перелёта.«Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придётся отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости», — говорит Антон Ерёмин, генеральный директор S7 Group.Авиакомпания ввела гибкие условия по возврату и обмену билетов. Если вы купили билет по тарифу «Эконом Базовый» или «Бизнес Базовый» до 4 марта 2020 года, вы можете его обменять и улететь по другому маршруту (предложение действует для всех направлений полёта, однако поменять перелёт по России на международный перелёт нельзя, а вот заменить билет, например, в Германию на билет в Сочи — можно). Выберите любой рейс S7, на который есть билеты в продаже, — не важно, на какие даты и по какому направлению. Сбор за изменение составит всего 1 000 рублей. Если стоимость нового билета будет выше, вам нужно будет доплатить разницу. Акция проводится до 10 апреля включительно.Пассажиры авиакомпании, купившие билеты после 5 марта или планирующие это сделать до 10 апреля, могут при необходимости их сдать. Если до вылета осталось не менее 40 минут, сбор за возврат составит всего 1 000 рублей. Действие акции распространяется на тарифы «Эконом Базовый», «Бизнес Базовый», «Эконом Гибкий», а также субсидированные тарифы. Подробную информацию о предложении можно узнать на сайте авиакомпании.Фото Ирины Яринской