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20 марта 2020, 15:13



Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.

К этому моменту закончилась теоретическая часть конкурса профессионального мастерства по данной профессии и, возможно, подходит к концу практический этап состязаний. Каждый конкурсант должен обрезать трубу определённой длины наклонным краем (фаской) в 30 градусов. На это газорезчикам отводится 25 минут плюс 5 минут подготовки рабочего места и настройки оборудования. Но главная особенность нынешнего конкурса в том, что именно здесь и сейчас проводится одно из испытаний в реальных производственных условиях специальных моделей промышленных экзоскелетов. Автоматические модули примеряют к работе в разных технологических процессах «Норникеля», поэтому используют каждую возможность, чтобы опробовать в реальных производственных условиях. Параллельно с конкурсантами-газорезчиками инженеры наблюдают за процессом переноски и закрепления на стенде заготовок для резки при помощи экзоскелета. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:120 В цехе подготовки производства ремонтно-строительного треста сейчас проходит соревнование на лучшего газорезчика компании «Норильскникельремонт».К этому моменту закончилась теоретическая часть конкурса профессионального мастерства по данной профессии и, возможно, подходит к концу практический этап состязаний.Каждый конкурсант должен обрезать трубу определённой длины наклонным краем (фаской) в 30 градусов. На это газорезчикам отводится 25 минут плюс 5 минут подготовки рабочего места и настройки оборудования.Но главная особенность нынешнего конкурса в том, что именно здесь и сейчас проводится одно из испытаний в реальных производственных условиях специальных моделей промышленных экзоскелетов. Автоматические модули примеряют к работе в разных технологических процессах «Норникеля», поэтому используют каждую возможность, чтобы опробовать в реальных производственных условиях. Параллельно с конкурсантами-газорезчиками инженеры наблюдают за процессом переноски и закрепления на стенде заготовок для резки при помощи экзоскелета.Фото Дениса Кожевникова