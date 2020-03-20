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20 марта 2020, 16:15



Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске.

Ребята посетили парк Победы, увидели, как проходит репетиция парада, сфотографировались с оригиналом знамени 22-го гвардейского скоростного бомбардировочного полка, копия которого почётно хранится в норильской школе № 8. Также ребята побывали на экскурсии в музее Победы, где они узнали много нового и интересного о событиях Великой Отечественной войны и роли сибиряков в достижении Победы.

Просмотров:101 Ребята посетили парк Победы, увидели, как проходит репетиция парада, сфотографировались с оригиналом знамени 22-го гвардейского скоростного бомбардировочного полка, копия которого почётно хранится в норильской школе № 8.Также ребята побывали на экскурсии в музее Победы, где они узнали много нового и интересного о событиях Великой Отечественной войны и роли сибиряков в достижении Победы.