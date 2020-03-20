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20 марта 2020, 16:15

Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске.


Ребята посетили парк Победы, увидели, как проходит репетиция парада, сфотографировались с оригиналом знамени 22-го гвардейского скоростного бомбардировочного полка, копия которого почётно хранится в норильской школе № 8.
Также ребята побывали на экскурсии в музее Победы, где они узнали много нового и интересного о событиях Великой Отечественной войны и роли сибиряков в достижении Победы.

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    Список новостей

 20 марта 2020 
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17:32   Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы. 17:16   Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00   Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля. 16:36   Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15   Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске. 15:13   Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02   Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. 14:40   Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
14:39   Сотрудники Молодёжного центра Норильска приняли участие в межрегиональном фестивале молодёжных проектов по благоустройству. 14:38   Отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение» решили провести в дистанционном формате.
14:38   Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать. 13:37   К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
11:49   Авиакомпания NordStar приостановила полёты в Баку из Норильска и Уфы. 10:47   Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край.
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 19 марта 2020 
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16:51   В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли». 16:42   Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.
16:27   На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства. 16:07   В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.
15:35   Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки. 15:34   В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07   КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 15:06   Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».
14:35   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края. 14:07   Судьба дома на Комсомольской, 20, решена. Здание не подлежит восстановлению, его снесут.
13:30   Уже этим летом оформить муниципальные меры соцподдержки можно будет через МФЦ. 13:29   Мошенники «мутируют»: граждан предупреждают о псевдо-медиках, стремящихся нажиться на панике.
12:42   «Заполярка» привезла в Норильск часть архивов недавно ушедшего писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского. 11:37   Красноярские медики подозревают заболевание коронавирусом ещё у 4 пациентов. Все изолированы и находятся под наблюдением медиков.
10:50   Смысла в закупке продуктов на много месяцев вперёд нет. Дефицита товаров не предвидится. 10:28   Глава города подписал распоряжение о противодействии распространению новой вирусной инфекции в Норильске.

 18 марта 2020 
17:03   Норильск станет точкой съёмок сериала от ivi Originals. 16:57   Александр Усс: «Выявлен один достоверный случай заболевания, трое красноярцев находятся под подозрением».
16:52   Спортивные и физкультурные мероприятия в крае отменяются. 16:52   Фотопроект «Отражение» стартовал, однако все мастер-классы пришлось отложить.
16:19   Литературный клуб «Борей» отметил в столице Таймыра 10-летие творческой деятельности. 16:17   NordStar ввёл новые правила возврата авиабилетов.
16:12   Готовится к выпуску букварь для таймырских первоклассников на долганском языке. 16:08   НТЭК оштрафован за плохое качество воды.
15:13   Городская программа «Филармонические встречи» подарила норильчанам встречу с известным российским пианистом Андреем Коробейниковым. 14:57   День бесплатной юридической помощи отменён.
14:21   Парк «Озеро Долгое» обрёл новую концепцию благоустройства. 13:30   Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля на 6,1%.
13:30   ТТК нарушила законодательство об экологической экспертизе.




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