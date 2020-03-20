Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42950

20 марта 2020, 16:36



Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.

Со 2 по 5 апреля в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского пройдёт детская документальная театральная лаборатория режиссёра Марфы Горвиц, посвящённая семейным историям жителей Норильска. Проект реализуется при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». К участию приглашают семьи норильчан, где есть дети от 8 до 15 лет (пары ребёнок и родитель). В течение четырёх дней предстоит работать в четырёх мастерских с четырьмя театральными экспертами: режиссёром Марфой Горвиц, художником Анастасией Смирницкой, хореографом Натальей Шургановой и драматургом Алексеем Житковским. В ходе игр и интерактивных упражнений будет создана драматургическая основа спектакля, а также его актёрское и визуальное наполнение. Занятия будут проходить в театра ежедневно по 3-4 часа. Участники лаборатории не только поделятся своими семейными историями, но также придумают костюмы, декорации, реквизит и сами выступят на главной сцене драмтеатра. Для участия нужно до 30 марта заполнить онлайн-анкету на https://forms.gle/tKUfNr3ggfH65iWk8. Впервые проект был представлен в ходе программы «Детский Weekend» на фестивале «Золотая Маска-2018». Это по сути одно из проявлений так называемого «социального театра»: 15 семей несколько дней сотрудничают с профессионалами от искусства (драматургом, режиссёром, художником, хореографом), дети воспроизводят семейные предания, услышанные от родителей, при этом вместе семья проходит через интенсивные тренинги (сценической речи, движения, актёрского мастерства и пр.) и вместе создает спектакль с соответствующим названием. Это замечательный опыт погружения не только в интенсивную творческую жизнь, но и во внутренний мир близких людей, что способствует гармонизации отношений. Режиссёр Марфа Горвиц знакома норильским старшеклассникам, принимавшим участие в проекте «Классная драма» Марии Крупник. Она поставила несколько пьес, написанных юными драматургами для спектакля-альманаха.

Просмотров:111 Со 2 по 5 апреля в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского пройдёт детская документальная театральная лаборатория режиссёра Марфы Горвиц, посвящённая семейным историям жителей Норильска. Проект реализуется при поддержке программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». К участию приглашают семьи норильчан, где есть дети от 8 до 15 лет (пары ребёнок и родитель). В течение четырёх дней предстоит работать в четырёх мастерских с четырьмя театральными экспертами: режиссёром Марфой Горвиц, художником Анастасией Смирницкой, хореографом Натальей Шургановой и драматургом Алексеем Житковским. В ходе игр и интерактивных упражнений будет создана драматургическая основа спектакля, а также его актёрское и визуальное наполнение. Занятия будут проходить в театра ежедневно по 3-4 часа. Участники лаборатории не только поделятся своими семейными историями, но также придумают костюмы, декорации, реквизит и сами выступят на главной сцене драмтеатра.Для участия нужно до 30 марта заполнить онлайн-анкету на https://forms.gle/tKUfNr3ggfH65iWk8.Впервые проект был представлен в ходе программы «Детский Weekend» на фестивале «Золотая Маска-2018». Это по сути одно из проявлений так называемого «социального театра»: 15 семей несколько дней сотрудничают с профессионалами от искусства (драматургом, режиссёром, художником, хореографом), дети воспроизводят семейные предания, услышанные от родителей, при этом вместе семья проходит через интенсивные тренинги (сценической речи, движения, актёрского мастерства и пр.) и вместе создает спектакль с соответствующим названием. Это замечательный опыт погружения не только в интенсивную творческую жизнь, но и во внутренний мир близких людей, что способствует гармонизации отношений.Режиссёр Марфа Горвиц знакома норильским старшеклассникам, принимавшим участие в проекте «Классная драма» Марии Крупник. Она поставила несколько пьес, написанных юными драматургами для спектакля-альманаха.