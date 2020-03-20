Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42951

20 марта 2020, 17:00



Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля.

Согласно постановлению, в период с 19 марта до 10 апреля суды должны рассматривать только категории дел безотлагательного характера, например, об избрании или продлении меры пресечения. То есть решать вопрос об аресте подследственного или подсудимого. Кроме того, суды будут рассматривать другие неотложные дела. Будут по-прежнему выдаваться судебные приказы, а также рассматриваться дела в порядке упрощённого производства. При наличии возможности рекомендовано проводить заседания в режиме видеоконференц-связи. Доступ в суды лиц, не являющихся участниками процессов, предписано ограничить. Всем судьям и работникам аппарата необходимо осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания. Подать документы (исковые заявления, заявления иного характера, о выдаче решений, приговоров и т. д.) в Норильский городской суд можно по электронной почте: - norilsk.krk.@sudrf.ru – Центральный район; - talnah.krk@sudrf.ru – район Талнах; - kayerkan.krk@sudrf.ru – район Кайеркан, - через официальный сайт суда norilsk.krk.sudrf.ru (разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде») - по «Почте России». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:98 Президиум Верховного суда России и президиум Совета судей России приняли совместное постановление: в судах приостанавливается личный приём граждан. Документы в суды рекомендуется подавать в электронном режиме через интернет-приёмные судов или направлять по почте.Согласно постановлению, в период с 19 марта до 10 апреля суды должны рассматривать только категории дел безотлагательного характера, например, об избрании или продлении меры пресечения. То есть решать вопрос об аресте подследственного или подсудимого. Кроме того, суды будут рассматривать другие неотложные дела. Будут по-прежнему выдаваться судебные приказы, а также рассматриваться дела в порядке упрощённого производства.При наличии возможности рекомендовано проводить заседания в режиме видеоконференц-связи. Доступ в суды лиц, не являющихся участниками процессов, предписано ограничить. Всем судьям и работникам аппарата необходимо осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.Подать документы (исковые заявления, заявления иного характера, о выдаче решений, приговоров и т. д.) в Норильский городской суд можно по электронной почте:- norilsk.krk.@sudrf.ru – Центральный район;- talnah.krk@sudrf.ru – район Талнах;- kayerkan.krk@sudrf.ru – район Кайеркан,- через официальный сайт суда norilsk.krk.sudrf.ru (разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде»)- по «Почте России».Фото Владимира Макушкина