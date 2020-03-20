Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42952

20 марта 2020, 17:16



Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.

В связи с этим гражданам рекомендуется обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — с помощью электронной почты и специальных сервисов ФССР России. Норильчане могут направлять свои обращения в межрайонный отдел судебных приставов города Норильска по адресу: osp80@r24.fssprus.ru и в ОСП по району Талнах по адресу: osp81@r24.fssprus.ru Также для граждан доступен Личный кабинет в разделе «Обращения» официального сайта УФССП России по Красноярскому краю. С помощью него взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства. Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, можно с помощью «Интернет-приёмной», доступной на сайте, а также с помощью госуслуг. Узнать о своей задолженности можно на сайте r24.fssprus.ru. Оплатить её с помощью «Банка данных исполнительных производств», кликнув на соответствующую кнопку — доступны различные платёжные системы. Указанные действия можно совершить, используя мобильное приложение «ФССП».

Просмотров:76 Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции во всех структурных подразделениях территориальных органов ФССП России, в том числе в УФССП России по Красноярскому краю и его структурных подразделениях, введено временное ограничение личного приёма граждан.В связи с этим гражданам рекомендуется обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — с помощью электронной почты и специальных сервисов ФССР России.Норильчане могут направлять свои обращения в межрайонный отдел судебных приставов города Норильска по адресу: osp80@r24.fssprus.ru и в ОСП по району Талнах по адресу: osp81@r24.fssprus.ruТакже для граждан доступен Личный кабинет в разделе «Обращения» официального сайта УФССП России по Красноярскому краю. С помощью него взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить информацию о ходе исполнительного производства.Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, можно с помощью «Интернет-приёмной», доступной на сайте, а также с помощью госуслуг.Узнать о своей задолженности можно на сайте r24.fssprus.ru. Оплатить её с помощью «Банка данных исполнительных производств», кликнув на соответствующую кнопку — доступны различные платёжные системы. Указанные действия можно совершить, используя мобильное приложение «ФССП».