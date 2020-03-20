Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42953

20 марта 2020, 17:32



Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы.

На основании распоряжения главы города Норильска библиотеки МБУ «ЦБС» приостанавливают обслуживание пользователей до 31 марта. Теперь они предоставляют максимум своих услуг в режиме онлайн. Виртуальная справочная служба высылает необходимую информацию по запросам читателей. Электронная доставка документов обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, необходимых для учебных целей. Продолжается бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса «ЛитРес: библиотека» и учебных и научно-популярных изданий от IPRbooks. Родители могут узнать немало полезного на ресурсе Электронные книги ЛитРес, где есть тематическая подборка «Внеплановые каникулы: чем занять ребёнка дома» https://biblio.litres.ru/chto-chitat/. Если у горожанина нет доступа к приложению «ЛитРес: библиотека», в котором можно бесплатно читать книги, советуем позвонить по телефону 46-21-01 или написать на cbs.norilsk@yandex.ru, чтобы воспользоваться электронной регистрацией и стать пользователем библиотеки не выходя из дома, получив свой логин и пароль. Центр литературного творчества «Водолей» предлагает онлайн-консультации с авторами, редактирование рукописей и подготовку к изданию книг. Надёжным ориентиром в мире книг станут электронные выставки и онлайн-обзоры, которые готовят специалисты Норильской библиотечной системы. В ближайшее время начнутся прямые трансляции и показ записей библиотечных мероприятий, будет запущен проект «Сказки на ночь» с громким чтением детских книг. Идёт работа над составлением гида по полезным и интересным интернет-ресурсам, готовятся онлайн-конкурсы и викторины. Остаётся лишь следить за страницами наших библиотек в социальных сетях. И читатели пока могут не волноваться за несвоевременный возврат книг: срок пользования библиотечной литературы продлевается до конца карантина. Те читатели, кто улетает из Норильска, могут сдать книги на вахте своей библиотеки. Ответы на интересующие вопросы по работе библиотек можно найти на сайте Норильской библиотечной системы. Телефон единой справочной службы 46-21-01, которая работает ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 20.00. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:77 На основании распоряжения главы города Норильска библиотеки МБУ «ЦБС» приостанавливают обслуживание пользователей до 31 марта. Теперь они предоставляют максимум своих услуг в режиме онлайн. Виртуальная справочная служба высылает необходимую информацию по запросам читателей. Электронная доставка документов обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, необходимых для учебных целей. Продолжается бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса «ЛитРес: библиотека» и учебных и научно-популярных изданий от IPRbooks. Родители могут узнать немало полезного на ресурсе Электронные книги ЛитРес, где есть тематическая подборка «Внеплановые каникулы: чем занять ребёнка дома» https://biblio.litres.ru/chto-chitat/.Если у горожанина нет доступа к приложению «ЛитРес: библиотека», в котором можно бесплатно читать книги, советуем позвонить по телефону 46-21-01 или написать на cbs.norilsk@yandex.ru, чтобы воспользоваться электронной регистрацией и стать пользователем библиотеки не выходя из дома, получив свой логин и пароль.Центр литературного творчества «Водолей» предлагает онлайн-консультации с авторами, редактирование рукописей и подготовку к изданию книг.Надёжным ориентиром в мире книг станут электронные выставки и онлайн-обзоры, которые готовят специалисты Норильской библиотечной системы. В ближайшее время начнутся прямые трансляции и показ записей библиотечных мероприятий, будет запущен проект «Сказки на ночь» с громким чтением детских книг. Идёт работа над составлением гида по полезным и интересным интернет-ресурсам, готовятся онлайн-конкурсы и викторины.Остаётся лишь следить за страницами наших библиотек в социальных сетях. И читатели пока могут не волноваться за несвоевременный возврат книг: срок пользования библиотечной литературы продлевается до конца карантина. Те читатели, кто улетает из Норильска, могут сдать книги на вахте своей библиотеки. Ответы на интересующие вопросы по работе библиотек можно найти на сайте Норильской библиотечной системы. Телефон единой справочной службы 46-21-01, которая работает ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 20.00.Фото Владимира Макушкина