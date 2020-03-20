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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:07 За 13-летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан.
17:49 Ближе к лету за порчу тёплых остановок придётся отвечать кошельком.
17:43 Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме.
17:33 NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32 Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы.
17:16 Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00 Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля.
16:36 Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15 Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске.
15:13 Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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