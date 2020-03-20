Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42954

20 марта 2020, 17:33



NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Учения прошли на территории международного аэропорта Красноярск при участии управления Роспотребнадзора по краю, министерства транспорта региона, краевого Центра гигиены и эпидемиологии и представителей медицинских и других профильных учреждений региона. «Во время учений были отработаны действия экипажа воздушного судна в случае обнаружения у пассажиров признаков острого инфекционного заболевания, а также действия всех профильных учреждений и организаций в случае возникновения подобной ситуации, в том числе было отточено взаимодействие членов экипажа авиакомпании NordStar с сотрудниками Роспотребнадзора, проведена учебная раздельная эвакуация заражённого и здоровых пассажиров, внутренняя и наружная дезинфекция воздушного судна и другие обязательные предупредительные процедуры», - сообщила пресс-служба авиаперевозчика. NordStar принимает ежедневные предупредительные меры безопасности на всех рейсах. Все пассажиры обеспечиваются во время полёта дезинфицирующими средствами, а после выполнения каждого рейса проводится уборка салона воздушного судна с применением дезинфицирующих средств. Все члены лётных экипажей авиакомпании обучены мерам предупреждения распространения особо опасных инфекций, включая вирус COVID-19, а бортовые аптечки укомплектованы всеми необходимыми средствами для своевременного выявления пассажиров с признаками заболеваний и для предупреждения распространения вируса в пределах пассажирского салона воздушного судна. Более того, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в мире, авиакомпания NordStar вводит меры поддержки пассажиров, планирующих перелёты в текущий период. Для пассажиров, оформивших авиабилеты в период с 15 января по 10 апреля 2020 года на рейсы с датой вылета с 1 февраля по 31 мая включительно, предоставляются гарантии полного вынужденного возврата авиабилета в случае отмены поездки по любой причине. Оформить возврат и вернуть стоимость авиабилета можно на любых регулярных рейсах авиакомпании NordStar, независимо от первоначального тарифа. Фото авиакомпании

Просмотров:78 Учения прошли на территории международного аэропорта Красноярск при участии управления Роспотребнадзора по краю, министерства транспорта региона, краевого Центра гигиены и эпидемиологии и представителей медицинских и других профильных учреждений региона.«Во время учений были отработаны действия экипажа воздушного судна в случае обнаружения у пассажиров признаков острого инфекционного заболевания, а также действия всех профильных учреждений и организаций в случае возникновения подобной ситуации, в том числе было отточено взаимодействие членов экипажа авиакомпании NordStar с сотрудниками Роспотребнадзора, проведена учебная раздельная эвакуация заражённого и здоровых пассажиров, внутренняя и наружная дезинфекция воздушного судна и другие обязательные предупредительные процедуры», - сообщила пресс-служба авиаперевозчика.NordStar принимает ежедневные предупредительные меры безопасности на всех рейсах. Все пассажиры обеспечиваются во время полёта дезинфицирующими средствами, а после выполнения каждого рейса проводится уборка салона воздушного судна с применением дезинфицирующих средств. Все члены лётных экипажей авиакомпании обучены мерам предупреждения распространения особо опасных инфекций, включая вирус COVID-19, а бортовые аптечки укомплектованы всеми необходимыми средствами для своевременного выявления пассажиров с признаками заболеваний и для предупреждения распространения вируса в пределах пассажирского салона воздушного судна.Более того, принимая во внимание эпидемиологическую обстановку в мире, авиакомпания NordStar вводит меры поддержки пассажиров, планирующих перелёты в текущий период. Для пассажиров, оформивших авиабилеты в период с 15 января по 10 апреля 2020 года на рейсы с датой вылета с 1 февраля по 31 мая включительно, предоставляются гарантии полного вынужденного возврата авиабилета в случае отмены поездки по любой причине. Оформить возврат и вернуть стоимость авиабилета можно на любых регулярных рейсах авиакомпании NordStar, независимо от первоначального тарифа.Фото авиакомпании