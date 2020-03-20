Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42956

20 марта 2020, 17:43



Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме.

Аварий и сбоев в работе энергоустановок нет, гидравлические и температурные параметры соответствуют утвержденным режимам. Об этом сегодня заявил и. о. главного энергетика Норильска Артём Парежев. Информацию о состоянии систем жизнеобеспечения города специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства получают ежедневно. Данные передают дежурно-диспетчерские службы НТЭК, КОС и «Торгсервиса». По словам Артёма Парежева, готовы службы и к внештатным ситуациям. Во всех указанных предприятиях для локализации и устранения аварий созданы аварийно-восстановительные бригады. Они работают в круглосуточном режиме. Материально-техническими средствами специалисты обеспечены в полном объёме. Замечаний к ресурсоснабжающим организациям у специалистов администрации нет, подытожил Артём Парежев. Зато к ним есть претензии у норильчан. Недовольные микроклиматом в квартирах буквально завалили обращениями: «Замерзаем» или «Слишком жарко». И. о. главного энергетика в очередной раз пояснил, что с такими вопросами нужно обращаться не в администрацию города, а в свою управляющую компанию. Именно коммунальщики должны определить и устранить проблему - самостоятельно или совместно с КОС и НТЭК. Если УК бездействует, тогда дорога в государственную жилищную инспекцию. Хотя, по словам Парежева, многие жалобы норильчан на холод в квартирах оказываются необоснованными. Как это часто бывало, проведённые замеры показывали, что все температурные показатели в норме. Так, по СанПиН в жилой комнате должно быть не ниже 20-24 градусов, в кухне и ванной 18-26, в угловой квартире температурные показатели должны быть на 2 градуса больше. Фото из открытых источников

Просмотров:74 Аварий и сбоев в работе энергоустановок нет, гидравлические и температурные параметры соответствуют утвержденным режимам. Об этом сегодня заявил и. о. главного энергетика Норильска Артём Парежев. Информацию о состоянии систем жизнеобеспечения города специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства получают ежедневно. Данные передают дежурно-диспетчерские службы НТЭК, КОС и «Торгсервиса». По словам Артёма Парежева, готовы службы и к внештатным ситуациям. Во всех указанных предприятиях для локализации и устранения аварий созданы аварийно-восстановительные бригады. Они работают в круглосуточном режиме. Материально-техническими средствами специалисты обеспечены в полном объёме.Замечаний к ресурсоснабжающим организациям у специалистов администрации нет, подытожил Артём Парежев. Зато к ним есть претензии у норильчан. Недовольные микроклиматом в квартирах буквально завалили обращениями: «Замерзаем» или «Слишком жарко». И. о. главного энергетика в очередной раз пояснил, что с такими вопросами нужно обращаться не в администрацию города, а в свою управляющую компанию. Именно коммунальщики должны определить и устранить проблему - самостоятельно или совместно с КОС и НТЭК. Если УК бездействует, тогда дорога в государственную жилищную инспекцию.Хотя, по словам Парежева, многие жалобы норильчан на холод в квартирах оказываются необоснованными. Как это часто бывало, проведённые замеры показывали, что все температурные показатели в норме. Так, по СанПиН в жилой комнате должно быть не ниже 20-24 градусов, в кухне и ванной 18-26, в угловой квартире температурные показатели должны быть на 2 градуса больше.Фото из открытых источников