Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42957

20 марта 2020, 17:49



Ближе к лету за порчу тёплых остановок придётся отвечать кошельком.

В последнее время чаще всего двери тёплых остановок ломают дамы. Вот и недавнее происшествие было связано с барышней. Женщина, увлеклась чтением сообщений в телефоне и в последний момент увидела приближающийся к остановке автобус, ринулась на выход, поняла, что не знает, где кнопка, и стала раздвигать двери руками, а затем выдавливать их плечом. Один из пассажиров подсказал ей, где находится кнопка открывания дверей, но было уже поздно, створки слетели с направляющих, двери автоматически заблокировались, а барышню пришлось вызволять с помощью сотрудников службы, занимающейся обслуживанием остановок. По словам Ильшата Мусина, главного специалиста отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», главная проблема тёплых остановок – это пассажиры, погружённые в свой телефон. Именно они, пытаясь в последний момент выйти из павильона, ломают двери. За четыре месяца эксплуатации остановок произошло около 40 поломок в Норильске, Талнахе и Кайеркане. Только в Норильске, на остановке «Ленинский проспект, 33», двери ломали 15 раз. Проблему поломки дверей муниципалитет и подрядчик пытается решить с помощью информирования людей. В павильоне и на нём размещаются инструкции по пользованию остановками, но, к сожалению, норильчане их не читают или не обращают внимание. Чтобы выделить кнопки, над ними разместили таблички с надписями крупным шрифтом «Открывание дверей». В самих павильонах на фоне стены выделяется информация с номером телефона, по которому можно звонить при обнаружении неисправностей – это телефон единой диспетчерской службы 43-70-57. В настоящее время тёплые остановки всё ещё работают в тестовом режиме. Обустройство таких павильонов своего рода эксперимент для территории и обслуживающей организации, и поэтому до сих пор происходит настройка, наладка. Пока повреждённые остановки восстанавливаются по гарантии за счёт подрядчика, а обслуживающая организация, которая следит за чистотой в павильонах, убирает снег вокруг них и вызволяет людей в случае блокировки дверей. - Первоначально мы хотели поставить двери, которые реагируют на датчик движения, но как показывает практика, при сильных снегопадах, которые у нас нередки, двери реагируют на снег и открываются, то есть получится, что теплом остановки мы будем обогревать улицу, – пояснил Ильшат Мусин. -Ориентировочно осенью этого года в Талнахе мы планируем устанавливать тёплую остановку с распашными дверями, посмотрим, как они себя покажут, но есть опасение, что наши ветра эти двери могут выломать. Пока речь о привлечении горожан к ответственности за порчу остановок не идёт, им дали время, чтобы привыкнуть к новинке. Но ближе к лету вольным или невольным вандалам и хулиганам предстоит отвечать за порчу муниципального имущества по административному кодексу. Напомним, что запись с камер видеонаблюдения, установленных в остановках, дублируется как в управление «Норильскавтодор», так и в единую диспетчерскую службу городского хозяйства. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:65 В последнее время чаще всего двери тёплых остановок ломают дамы. Вот и недавнее происшествие было связано с барышней. Женщина, увлеклась чтением сообщений в телефоне и в последний момент увидела приближающийся к остановке автобус, ринулась на выход, поняла, что не знает, где кнопка, и стала раздвигать двери руками, а затем выдавливать их плечом. Один из пассажиров подсказал ей, где находится кнопка открывания дверей, но было уже поздно, створки слетели с направляющих, двери автоматически заблокировались, а барышню пришлось вызволять с помощью сотрудников службы, занимающейся обслуживанием остановок.По словам Ильшата Мусина, главного специалиста отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», главная проблема тёплых остановок – это пассажиры, погружённые в свой телефон. Именно они, пытаясь в последний момент выйти из павильона, ломают двери. За четыре месяца эксплуатации остановок произошло около 40 поломок в Норильске, Талнахе и Кайеркане. Только в Норильске, на остановке «Ленинский проспект, 33», двери ломали 15 раз.Проблему поломки дверей муниципалитет и подрядчик пытается решить с помощью информирования людей. В павильоне и на нём размещаются инструкции по пользованию остановками, но, к сожалению, норильчане их не читают или не обращают внимание. Чтобы выделить кнопки, над ними разместили таблички с надписями крупным шрифтом «Открывание дверей». В самих павильонах на фоне стены выделяется информация с номером телефона, по которому можно звонить при обнаружении неисправностей – это телефон единой диспетчерской службы 43-70-57.В настоящее время тёплые остановки всё ещё работают в тестовом режиме. Обустройство таких павильонов своего рода эксперимент для территории и обслуживающей организации, и поэтому до сих пор происходит настройка, наладка. Пока повреждённые остановки восстанавливаются по гарантии за счёт подрядчика, а обслуживающая организация, которая следит за чистотой в павильонах, убирает снег вокруг них и вызволяет людей в случае блокировки дверей.- Первоначально мы хотели поставить двери, которые реагируют на датчик движения, но как показывает практика, при сильных снегопадах, которые у нас нередки, двери реагируют на снег и открываются, то есть получится, что теплом остановки мы будем обогревать улицу, – пояснил Ильшат Мусин. -Ориентировочно осенью этого года в Талнахе мы планируем устанавливать тёплую остановку с распашными дверями, посмотрим, как они себя покажут, но есть опасение, что наши ветра эти двери могут выломать.Пока речь о привлечении горожан к ответственности за порчу остановок не идёт, им дали время, чтобы привыкнуть к новинке. Но ближе к лету вольным или невольным вандалам и хулиганам предстоит отвечать за порчу муниципального имущества по административному кодексу. Напомним, что запись с камер видеонаблюдения, установленных в остановках, дублируется как в управление «Норильскавтодор», так и в единую диспетчерскую службу городского хозяйства.Фото Владимира Макушкина