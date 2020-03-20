Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42958

20 марта 2020, 18:07



За 13-летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан.

Сегодня на основании решения суда из пятикомнатной квартиры на Ленинском проспекте, 5, выселили двух нанимателей за долг в размере более 1,1 млн рублей. Сумма накопилась с 1 марта 2005 года по 31 октября 2018-го, сообщили в управляющей компании. Жильцам неоднократно предлагали погасить задолженность, в рамках законодательства отключалась электроэнергия, выносились предупреждения и решения суда, в том числе повторные. Сама квартира была предоставлена многодетной семье Толубенко ещё в 1974 году, когда в ней были зарегистрированы 7 человек. К 2018 году право пользования квартирой было закреплено за двумя братьями на основании договора социального найма. Именно с этого момента, по словам представителя управления жилищного фонда администрации Норильска и управляющей компании, с жильцами велась планомерная работа по увещеванию и взысканию долга. - Ни один государственный орган не может просто так взять и выселить людей из квартиры, - говорит начальник управления жилфонда Марина Покровская. - Прежде чем суд принимает такое решение, используются все меры для того, чтобы все-таки побудить жильца привести дела в порядок и начать выплачивать задолженность. Даже если должник понемногу, но регулярно вносит плату за жильё, к крайним мерам никогда не прибегают. Случай с Толубенко оказался как раз крайним. Теперь, согласно законодательству, выселенным жильцам предоставлена комната гостиничного типа из установленного законом количества метров на человека. - По исполнению решения суда срок добровольного освобождения квартиры составляет пять дней, - сообщил судебный пристав-исполнитель Елена Степанова. - Исполнительное производство было возбуждено в начале февраля и назначен срок для выселения. За ключами от предоставленного им жилья в отведённое время никто не явился. Судебные приставы установили дату и время выселения, жильцов предупредили об этом под роспись. В назначенное время приставы прибыли по адресу, описали имущество, а квартиру опечатали и закрыли. В течение некоторого времени по договоренности с управляющей компанией бывшие жильцы смогут забрать оставленные вещи. Далее пятикомнатная квартира будет поставлена в план на ремонт и, скорее всего, послужит такой же многодетной семье. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:50 Сегодня на основании решения суда из пятикомнатной квартиры на Ленинском проспекте, 5, выселили двух нанимателей за долг в размере более 1,1 млн рублей. Сумма накопилась с 1 марта 2005 года по 31 октября 2018-го, сообщили в управляющей компании. Жильцам неоднократно предлагали погасить задолженность, в рамках законодательства отключалась электроэнергия, выносились предупреждения и решения суда, в том числе повторные.Сама квартира была предоставлена многодетной семье Толубенко ещё в 1974 году, когда в ней были зарегистрированы 7 человек. К 2018 году право пользования квартирой было закреплено за двумя братьями на основании договора социального найма. Именно с этого момента, по словам представителя управления жилищного фонда администрации Норильска и управляющей компании, с жильцами велась планомерная работа по увещеванию и взысканию долга.- Ни один государственный орган не может просто так взять и выселить людей из квартиры, - говорит начальник управления жилфонда Марина Покровская. - Прежде чем суд принимает такое решение, используются все меры для того, чтобы все-таки побудить жильца привести дела в порядок и начать выплачивать задолженность. Даже если должник понемногу, но регулярно вносит плату за жильё, к крайним мерам никогда не прибегают.Случай с Толубенко оказался как раз крайним. Теперь, согласно законодательству, выселенным жильцам предоставлена комната гостиничного типа из установленного законом количества метров на человека.- По исполнению решения суда срок добровольного освобождения квартиры составляет пять дней, - сообщил судебный пристав-исполнитель Елена Степанова. - Исполнительное производство было возбуждено в начале февраля и назначен срок для выселения. За ключами от предоставленного им жилья в отведённое время никто не явился.Судебные приставы установили дату и время выселения, жильцов предупредили об этом под роспись. В назначенное время приставы прибыли по адресу, описали имущество, а квартиру опечатали и закрыли. В течение некоторого времени по договоренности с управляющей компанией бывшие жильцы смогут забрать оставленные вещи. Далее пятикомнатная квартира будет поставлена в план на ремонт и, скорее всего, послужит такой же многодетной семье.Фото Дениса Кожевникова