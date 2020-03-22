Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42959

22 марта 2020, 11:32



Проблемы со связью в Большом Норильске, возникшие вчера из-за обрыва кабеля, устранены

К вечеру связь была восстановлена. Аварийная бригада продолжает работы по ликвидации аварии.

Просмотров:225 По информации, размещённой на официальной странице компании «Единство» в «Фейсбуке», вчера в 12.47 по норильскому времени зафиксирован обрыв кабеля на участке Ванкорское месторождение – Игарка на расстоянии примерно 77 км от Ванкорского месторождения. Клиентские сервисы были недоступны в течение нескольких часов.К вечеру связь была восстановлена. Аварийная бригада продолжает работы по ликвидации аварии.