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23 марта 2020, 11:25

«Русская платина» выходит из проекта «Арктик Палладий».


Об этом сообщается на официальном сайте «Норникеля». Компания проинформировала о получении со стороны «Русской платины» решения прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий» и самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений «Черногорское» и южного участка «Норильск-1». «Это решение вызвано отсутствием необходимых корпоративных одобрений по созданию совместного предприятия со стороны одного из акционеров «Норникеля» — UC Rusal, - поясняется в сообщении.
Как отмечается в пресс-релизе, менеджмент «Норникеля» приступает к переформатированию партнёрских отношений с «Русской платиной», рассматривая возможности поддержки проектов «Русской платины» и её потенциальных партнёров. В частности, обсуждается представление «Норникелем» необходимых для проекта услуг и ресурсов, а также потенциальный выкуп на рыночных условиях продукции, которая будет произведена на месторождениях «Черногорское» и южный участок «Норильск-1». Сотрудничество в таком формате позволит в стратегической перспективе обеспечить дефицитный рынок платиноидов необходимым объёмом металлов, несмотря на снижение выгодности проекта непосредственно для «Норникеля».
«Менеджмент «Норникеля» высоко оценивал и продолжает оценивать потенциал активов проекта «Арктик Палладий» как перспективных первоклассных активов, которые могут обеспечить стабильное развитие рынка металлов платиновой группы. Несмотря на текущую и, мы надеемся, временную турбулентность на рынках сырья, мы продолжаем рассматривать палладий в качестве металла, который имеет очень сильные фундаментальные показатели в стратегической перспективе. С учётом сложившейся ситуации как ответственный лидер на рынке палладия мы намерены развивать долгосрочное партнёрство с «Русской платиной» в области операционного и коммерческого сотрудничества», — прокомментировал Сергей Дубовицкий, вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля».

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