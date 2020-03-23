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23 марта 2020, 12:03



На руднике «Комсомольский» открылся Операционный центр планирования и контроля горных работ.

«Мы шагнули далеко вперёд благодаря процессам автоматизации и цифровизации. Это необходимость и данность, по-другому работать уже не будем», - отметил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин. Инвестиции в создание центра «Комсомольского» составили 172 млн руб., из которых более 100 млн потрачено на оборудование и коммуникации, включая три видеостены UniSee UNI-8002 бельгийской компании BARCO. На них отображается информация, поступающая с помощью системы позиционирования со всех горизонтов. Следующим этапом цифровизации горного производства станет открытие аналогичного центра на руднике «Таймырский». Одновременно идёт проектирование на Надеждинском металлургическом заводе. В ближайшей перспективе аналогичные центры будут созданы на всех предприятиях Заполярного филиала. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:64 «Норникель» продолжает оцифровывать горное производство минерально-сырьевого комплекса. Первый операционный диспетчерский центр появился в июле прошлого года на руднике «Октябрьский». Он позволяет круглосуточно в режиме реального времени контролировать ход выполнения всех горнорудных работ.«Мы шагнули далеко вперёд благодаря процессам автоматизации и цифровизации. Это необходимость и данность, по-другому работать уже не будем», - отметил вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин. Инвестиции в создание центра «Комсомольского» составили 172 млн руб., из которых более 100 млн потрачено на оборудование и коммуникации, включая три видеостены UniSee UNI-8002 бельгийской компании BARCO. На них отображается информация, поступающая с помощью системы позиционирования со всех горизонтов.Следующим этапом цифровизации горного производства станет открытие аналогичного центра на руднике «Таймырский». Одновременно идёт проектирование на Надеждинском металлургическом заводе. В ближайшей перспективе аналогичные центры будут созданы на всех предприятиях Заполярного филиала.Фото Владимира Макушкина