Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42962

23 марта 2020, 13:15



Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».

Данный фрагмент отправится в Красноярск и станет частью большого полотна «Знамя Великой Победы», которое будет пронесено во время торжественного прохождения колонн «Бессмертного полка» 9 Мая 2020 года в Красноярске. Учредителем акции выступает агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, организатором акции является красноярский Центр молодёжных инициатив «Форум». Цель акции - сформировать у молодого поколения патриотические ценности и чувства уважения к героическому прошлому России, подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Просмотров:209 Руководитель народной студии художников и мастеров декоративно-прикладного творчества «Вернисаж» Нина Птицова изготовила фрагмент знамени в технике батик с нанесением авторского рисунка, означающего слово «Победа» (Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов).Данный фрагмент отправится в Красноярск и станет частью большого полотна «Знамя Великой Победы», которое будет пронесено во время торжественного прохождения колонн «Бессмертного полка» 9 Мая 2020 года в Красноярске.Учредителем акции выступает агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, организатором акции является красноярский Центр молодёжных инициатив «Форум». Цель акции - сформировать у молодого поколения патриотические ценности и чувства уважения к героическому прошлому России, подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.