Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42963

23 марта 2020, 14:07



Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО».

- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых; - внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, профориентационная работа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, в том числе с детьми из неблагополучных и многодетных семей; - развитие социальной поддержки наименее защищённых слоёв населения: граждан пожилого возраста и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - проведение мероприятий по профилактике социально опасных форм поведения граждан, адаптации людей, находящихся в различных формах химических зависимостей, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - внедрение новых культурных проектов для детей и взрослых, организация детского, подросткового и молодёжного досуга (мастерские, студии, уличный театр и другие), развитие современных направлений в творчестве; - охрана окружающей среды и защита животных, профилактика жестокого обращения с животными, деятельность в области защиты животных, повышение экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора. Проектные заявки принимаются до 13 апреля. Собственный вклад СОНКО должен составлять не менее 10% от необходимой суммы. Итоги конкурса станут известны 28 апреля. Экспертный совет выберет два лучших проекта.

Просмотров:189 Конкурс проводит управление административной практики администрации Норильска. Финансовую поддержку до 200 тысяч рублей СОНКО могут получить на проекты по таким направлениям, как:- пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых;- внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, профориентационная работа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, в том числе с детьми из неблагополучных и многодетных семей;- развитие социальной поддержки наименее защищённых слоёв населения: граждан пожилого возраста и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- проведение мероприятий по профилактике социально опасных форм поведения граждан, адаптации людей, находящихся в различных формах химических зависимостей, оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;- внедрение новых культурных проектов для детей и взрослых, организация детского, подросткового и молодёжного досуга (мастерские, студии, уличный театр и другие), развитие современных направлений в творчестве;- охрана окружающей среды и защита животных, профилактика жестокого обращения с животными, деятельность в области защиты животных, повышение экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора.Проектные заявки принимаются до 13 апреля. Собственный вклад СОНКО должен составлять не менее 10% от необходимой суммы.Итоги конкурса станут известны 28 апреля. Экспертный совет выберет два лучших проекта.