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23 марта 2020, 14:36

Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.


Этот вопрос на очередном заседании Общественной палаты озвучила её председатель Наталья Солодовник. Встреча прошла с участием главы города Норильска Рината Ахметчина и председателя городского Совета Александра Пестрякова.
Напомним, на одном из первых заседаний Общественной палаты идея присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» была поддержана общественниками. Особенно активно на эту инициативу откликнулись руководители НКО, которые решили написать коллективное обращение и собрать под ним подписи горожан.
- На сегодняшний день под обращением в органы местного самоуправления Норильска стоят подписи 31 руководителя местных общественных организаций, которые представляют интересы более трёх тысяч горожан, – сообщила Наталья Солодовник. – В федеральных законах говорится, что такое звание может быть присвоено российским городам, которые внесли значительный вклад в дело достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ни у кого нет сомнений в том, что сделали норильчане для приближения победы над фашизмом. Письмо с подписями будет передано главе города и председателю городского Совета.
Валерий Шабурин, председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда, пояснил, что ранее их организацией было направлено обращение о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» полномочному представителю РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло. Ветераны считают, что Норильск достоин этого звания, особенно это важно в год 75-го юбилея Великой Победы.
Присутствующие на заседании Общественной палаты Ринат Ахметчин и Александр Пестряков попросили представителей общественных организаций действовать централизованно, а не каждому по отдельности, чтобы не произошло распыление сил. Александр Пестряков считает, что грамотно организованная поддержка общественников придаёт дополнительный вес этой инициативе и позволит легче пройти ряд юридических процедур. Обращение общественников будет озвучено на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая пройдёт уже в этот вторник, а затем его направят в Законодательное собрание Красноярского края.
- Помимо дополнительного повода гордиться историей своего города и земляками присвоение статуса «Город трудовой доблести» определяет ещё и особый порядок празднования знаменательных событий. Например, трижды в год (на 1 и 9 Мая, а также в День города) проводить праздничный салют, - пояснил Ринат Ахметчин.
Фото Виктора Пихтаря

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