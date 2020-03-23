Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42965

23 марта 2020, 14:55



Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии.

#аэропортнорильск ещё с прошлой недели по собственной инициативе приступил к мониторингу прилетающих рейсов на предмет выявления пассажиров с повышенной температурой тела посредством тепловизора. Также усилены меры по санитарной обработке помещений и залов общего пользования», - говорится в сообщении.

Просмотров:499 «Нам всё чаще задают вопросы об информации, распространяемой в интернете, касающейся работы аэропорта в ближайшие дни. Сообщаем: аэропорт работает в штатном режиме. Информация о каких-либо ограничениях в работе нам не поступала.⠀#аэропортнорильск ещё с прошлой недели по собственной инициативе приступил к мониторингу прилетающих рейсов на предмет выявления пассажиров с повышенной температурой тела посредством тепловизора. Также усилены меры по санитарной обработке помещений и залов общего пользования», - говорится в сообщении.