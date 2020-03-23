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23 марта 2020, 14:58



Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.

На 24 и 25 апреля назначена премьера спектакля «Как Циолковский летал на Луну» по пьесе Михаила Хейфеца в постановке Тимура Файрузова. Константин Циолковский — философ, изобретатель и школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики. Он предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. Арт-мистерию на тему одной биографии режиссёр Тимур Файрузов планирует поставить как комическую оперу в сотрудничестве со сценографом Николаем Чернышевым, художником по костюмам Еленой Жуковой, хореографом Оксаной Малышевой, композитором Николаем Якимовым, художником по свету Александром Рязанцевым. Пьеса написана в апреле 2013 г., посвящена «достижениям мирового ракетостроения», стала призёром Волошинского международного конкурса драматургии (2014). В спектакле заняты артисты Александр Герасимчев (в роли Циолковского), Николай Каверин, Степан Мамойкин, Денис Чайников, Евгений Нестеров, Александр Носырев, Александр Жуйков и другие.

Просмотров:204 На 24 и 25 апреля назначена премьера спектакля «Как Циолковский летал на Луну» по пьесе Михаила Хейфеца в постановке Тимура Файрузова.Константин Циолковский — философ, изобретатель и школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики. Он предлагал заселить космическое пространство с использованием орбитальных станций, выдвинул идеи космического лифта, поездов на воздушной подушке. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной.Арт-мистерию на тему одной биографии режиссёр Тимур Файрузов планирует поставить как комическую оперу в сотрудничестве со сценографом Николаем Чернышевым, художником по костюмам Еленой Жуковой, хореографом Оксаной Малышевой, композитором Николаем Якимовым, художником по свету Александром Рязанцевым.Пьеса написана в апреле 2013 г., посвящена «достижениям мирового ракетостроения», стала призёром Волошинского международного конкурса драматургии (2014).В спектакле заняты артисты Александр Герасимчев (в роли Циолковского), Николай Каверин, Степан Мамойкин, Денис Чайников, Евгений Нестеров, Александр Носырев, Александр Жуйков и другие.