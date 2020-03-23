Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42967

23 марта 2020, 15:22



В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет.

В стационаре находятся 6 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 2 пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» (г. Новосибирск), сообщается на портале краевого минздрава. Все заболевшие коронавирусом посещали Австрию, Германию, Испанию. Диагноз подтверждён в установленном порядке, болезнь протекает в нетяжёлой форме, пациенты находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Всего с 31 января 2020 г. в крае обследованы 2 058 человек. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь, с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом и соблюдать принципы самоизоляции. Работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики. Фото Петра Ковалева/ТАСС

Просмотров:1197 По оперативной информации на 8.00 утра 23 марта под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края находится 3 825 человек (за последние сутки включено в наблюдение 1 455 человек). В период наблюдения проводится клинический осмотр в день обращения, в день лабораторного обследования и завершения наблюдения. Режим самоизоляции установлен для всех лиц сроком на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации.В стационаре находятся 6 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 2 пациента с положительным результатом теста ожидают результата анализа из лаборатории «Вектор» (г. Новосибирск), сообщается на портале краевого минздрава. Все заболевшие коронавирусом посещали Австрию, Германию, Испанию. Диагноз подтверждён в установленном порядке, болезнь протекает в нетяжёлой форме, пациенты находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории края. Ведётся работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.Всего с 31 января 2020 г. в крае обследованы 2 058 человек.Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь, с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом и соблюдать принципы самоизоляции.Работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции по телефону 8-800-100-56-53, где можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерам профилактики.Фото Петра Ковалева/ТАСС