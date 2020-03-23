Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42968

23 марта 2020, 15:26



Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».

Открывая совещание, глава региона отметил, что заседание президиума должно завершиться созданием оперативной структуры, которая в ежедневном режиме будет решать все вопросы, связанные с организацией противодействия распространению коронавирусной инфекции среди населения. «Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3 тыс. 800 человек на 8 утра текущего дня находятся под наблюдением», - сказал Александр Усс. Обсуждая деятельность системы здравоохранения края, губернатор сделал акцент на необходимости уточнения и отработки различных сценариев работы с пациентами как в стационарах, так и в поликлиниках по месту жительства. Глава региона поставил задачу в самое ближайшее время подготовить предложения по введению дополнительных мер профилактического карантинного порядка, чтобы максимально ограничить распространение заболевания среди населения. «Необходимость этих действий совершенно очевидна. Мы не должны допустить резкого всплеска заболеваний, для того чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать прежде всего на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее. Мы должны усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения. Мы обязаны усилить разъяснительную работу с гражданами, которые должны быть предупреждены о необходимости действовать сообща, чтобы пройти этот сложный период с минимальным напряжением и с минимальными потерями», - подчеркнул Александр Усс. Глава региона уделил большое внимание обсуждению дополнительных мер, направленных на обеспечение устойчивой работы всех систем жизнеобеспечения, а также на смягчение неизбежных отрицательных социально-экономических последствий для предприятий Красноярского края. «У нас впереди достаточно сложные времена. От всех нас требуются особая организованность, особая выдержка и особый уровень общественной солидарности», - сказал Александр Усс.

Просмотров:361 Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс провёл расширенное заседание президиума правительства региона. Главным вопросом обсуждения стала эпидемиологическая ситуация и меры, принимаемые в регионе по профилактике распространения коронавирусной инфекции.Открывая совещание, глава региона отметил, что заседание президиума должно завершиться созданием оперативной структуры, которая в ежедневном режиме будет решать все вопросы, связанные с организацией противодействия распространению коронавирусной инфекции среди населения.«Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3 тыс. 800 человек на 8 утра текущего дня находятся под наблюдением», - сказал Александр Усс.Обсуждая деятельность системы здравоохранения края, губернатор сделал акцент на необходимости уточнения и отработки различных сценариев работы с пациентами как в стационарах, так и в поликлиниках по месту жительства.Глава региона поставил задачу в самое ближайшее время подготовить предложения по введению дополнительных мер профилактического карантинного порядка, чтобы максимально ограничить распространение заболевания среди населения.«Необходимость этих действий совершенно очевидна. Мы не должны допустить резкого всплеска заболеваний, для того чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать прежде всего на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее. Мы должны усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения. Мы обязаны усилить разъяснительную работу с гражданами, которые должны быть предупреждены о необходимости действовать сообща, чтобы пройти этот сложный период с минимальным напряжением и с минимальными потерями», - подчеркнул Александр Усс.Глава региона уделил большое внимание обсуждению дополнительных мер, направленных на обеспечение устойчивой работы всех систем жизнеобеспечения, а также на смягчение неизбежных отрицательных социально-экономических последствий для предприятий Красноярского края.«У нас впереди достаточно сложные времена. От всех нас требуются особая организованность, особая выдержка и особый уровень общественной солидарности», - сказал Александр Усс.