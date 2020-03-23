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23 марта 2020, 16:45



Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города.

«Когда мы стали анализировать причины недовольства горожан, то выяснили, что по отдельности каждая из служб, отвечающих за перевозку людей, работает грамотно и чётко, но если смотреть на ситуацию в целом, то возникает ощущение нарушения коммуникаций между ведомствами, – говорит Наталья Солодовник. – Например, между действиями аэропорта и автовокзала. Когда подходишь к информационной стойке в аэропорту, чтобы узнать время отправления автобусов, колонн, диспетчер ничего не может ответить. Он совершенно не владеет информацией. Было бы неплохо наладить информирование диспетчеров аэропорта о том, когда, хотя бы ориентировочно, планируется отправление колонны из Алыкеля. Больше всего в ситуации с непогодой и колоннами страдают самые незащищённые горожане: мамы с детьми, инвалиды, пожилые жители Норильска, которые, когда приходит колонна, просто не могут в неё втиснуться. Может быть, стоило бы как-то упорядочить посадку в автобусы и дать преимущества в посадке этим категориям граждан. Также горожанами было высказано пожелание об организации отдельной колонны или автобусов для пассажиров, которым необходимо уехать в Алыкель». Дмитрий Карасёв, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству, сообщил, что вопрос организации пассажирских перевозок при неблагоприятных погодных условиях находится на особом контроле у муниципалитета. Он пояснил, что решение о закрытии дороги принимается из соображений безопасности людей, когда из-за плохой видимости на автодороге велик риск дорожно-транспортных происшествий. «Рабочая группа штаба «Шторм», в которую входят представители различных организаций, после каждой метели собирается и анализирует возникающие проблемы, – отметил Дмитрий Карасёв. – Речь идёт о недостаточной информированности пассажиров о принимаемых штабом решениях по открытию или закрытию дороги, времени выхода колонн, количестве автобусов и доставке людей. В этой связи мы приняли решение пригласить представителей штаба «Шторм» на комиссию по городскому хозяйству, где выработаем алгоритм действий в случае непогоды. Также мы приглашаем и членов Общественной палаты поучаствовать в этом обсуждении». «Работая в прошлые годы председателем комиссии по городскому хозяйству, я знаю, что основная претензия жителей касается времени отправления колонн. К сожалению, на этот вопрос никто ответить не может, потому что сложно предугадать, как изменится ветер», - добавил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Также общественники обсудили промежуточные результаты деятельности рабочей группы по организации социального центра для питания в городе. Это пожелание горожан, которые пользуются талонами на бесплатное питание в ходе реализации проекта «Общественная среда». В настоящее время социальная столовая находится в промзоне, на механическом заводе, и многим её посетителям не очень удобно добираться, чтобы воспользоваться положенной им льготой. Чтобы сделать социальную столовую ближе к людям, общественники советуются с норильскими предпринимателями, чтобы организовать пункт питания в черте города. Как только какая-либо договорённость будет достигнута, информация появится в соцсетях и СМИ. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:213 Именно по этим вопросам было много обращений норильчан в Общественную палату. По словам Натальи Солодовник, председателя Общественной палаты, чтобы разобраться, какие проблемы возникают при организации пассажирских перевозок в непогоду, была создана рабочая группа.«Когда мы стали анализировать причины недовольства горожан, то выяснили, что по отдельности каждая из служб, отвечающих за перевозку людей, работает грамотно и чётко, но если смотреть на ситуацию в целом, то возникает ощущение нарушения коммуникаций между ведомствами, – говорит Наталья Солодовник. – Например, между действиями аэропорта и автовокзала. Когда подходишь к информационной стойке в аэропорту, чтобы узнать время отправления автобусов, колонн, диспетчер ничего не может ответить. Он совершенно не владеет информацией. Было бы неплохо наладить информирование диспетчеров аэропорта о том, когда, хотя бы ориентировочно, планируется отправление колонны из Алыкеля.Больше всего в ситуации с непогодой и колоннами страдают самые незащищённые горожане: мамы с детьми, инвалиды, пожилые жители Норильска, которые, когда приходит колонна, просто не могут в неё втиснуться. Может быть, стоило бы как-то упорядочить посадку в автобусы и дать преимущества в посадке этим категориям граждан. Также горожанами было высказано пожелание об организации отдельной колонны или автобусов для пассажиров, которым необходимо уехать в Алыкель».Дмитрий Карасёв, председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству, сообщил, что вопрос организации пассажирских перевозок при неблагоприятных погодных условиях находится на особом контроле у муниципалитета. Он пояснил, что решение о закрытии дороги принимается из соображений безопасности людей, когда из-за плохой видимости на автодороге велик риск дорожно-транспортных происшествий.«Рабочая группа штаба «Шторм», в которую входят представители различных организаций, после каждой метели собирается и анализирует возникающие проблемы, – отметил Дмитрий Карасёв. – Речь идёт о недостаточной информированности пассажиров о принимаемых штабом решениях по открытию или закрытию дороги, времени выхода колонн, количестве автобусов и доставке людей. В этой связи мы приняли решение пригласить представителей штаба «Шторм» на комиссию по городскому хозяйству, где выработаем алгоритм действий в случае непогоды. Также мы приглашаем и членов Общественной палаты поучаствовать в этом обсуждении».«Работая в прошлые годы председателем комиссии по городскому хозяйству, я знаю, что основная претензия жителей касается времени отправления колонн. К сожалению, на этот вопрос никто ответить не может, потому что сложно предугадать, как изменится ветер», - добавил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.Также общественники обсудили промежуточные результаты деятельности рабочей группы по организации социального центра для питания в городе. Это пожелание горожан, которые пользуются талонами на бесплатное питание в ходе реализации проекта «Общественная среда». В настоящее время социальная столовая находится в промзоне, на механическом заводе, и многим её посетителям не очень удобно добираться, чтобы воспользоваться положенной им льготой. Чтобы сделать социальную столовую ближе к людям, общественники советуются с норильскими предпринимателями, чтобы организовать пункт питания в черте города. Как только какая-либо договорённость будет достигнута, информация появится в соцсетях и СМИ.Фото Дениса Кожевникова