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23 марта 2020, 16:46

Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.


В связи с аварийным состоянием коллектора и просадкой дороги в районе дома № 20 по ул. Комсомольской движение транспорта прекращается на участке по чётной стороне с 24 марта.
На период проведения аварийных работ движение общественного транспорта по маршрутам № 1А, № 5А, № 11, № 14А, № 16А будет осуществляться в объезд по Ленинскому проспекту, улице Советской, улице Комсомольской и далее по установленному маршруту.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 23 марта 2020 
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16:45   Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города. 15:26   Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22   В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет. 14:58   Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
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14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
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 22 марта 2020 
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 20 марта 2020 
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17:43   Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме. 17:33   NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32   Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы. 17:16   Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00   Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля. 16:36   Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15   Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске. 15:13   Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02   Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. 14:40   Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
14:39   Сотрудники Молодёжного центра Норильска приняли участие в межрегиональном фестивале молодёжных проектов по благоустройству. 14:38   Отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение» решили провести в дистанционном формате.
14:38   Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать. 13:37   К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
11:49   Авиакомпания NordStar приостановила полёты в Баку из Норильска и Уфы. 10:47   Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край.
10:34   Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края.

 19 марта 2020 
17:10   В администрации Норильска состоялась пресс-конференция о ситуации и предпринимаемых мерах по профилактике вируса COVID-19 в Норильске. 17:02   Выставка норильских художников и дизайнеров Михаила и Ольги Парсовых открылась в столице Таймыра.
16:51   В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли». 16:42   Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.
16:27   На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства. 16:07   В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.
15:35   Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки. 15:34   В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07   КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 15:06   Открыт приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе социально значимых проектов и патриотических видеороликов «Патриотизм в моём сердце».
14:35   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем территориального отдела минздрава края. 14:07   Судьба дома на Комсомольской, 20, решена. Здание не подлежит восстановлению, его снесут.
13:30   Уже этим летом оформить муниципальные меры соцподдержки можно будет через МФЦ. 13:29   Мошенники «мутируют»: граждан предупреждают о псевдо-медиках, стремящихся нажиться на панике.
12:42   «Заполярка» привезла в Норильск часть архивов недавно ушедшего писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского. 11:37   Красноярские медики подозревают заболевание коронавирусом ещё у 4 пациентов. Все изолированы и находятся под наблюдением медиков.




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