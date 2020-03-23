Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42970

23 марта 2020, 16:46



Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.

На период проведения аварийных работ движение общественного транспорта по маршрутам № 1А, № 5А, № 11, № 14А, № 16А будет осуществляться в объезд по Ленинскому проспекту, улице Советской, улице Комсомольской и далее по установленному маршруту. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:400 В связи с аварийным состоянием коллектора и просадкой дороги в районе дома № 20 по ул. Комсомольской движение транспорта прекращается на участке по чётной стороне с 24 марта.На период проведения аварийных работ движение общественного транспорта по маршрутам № 1А, № 5А, № 11, № 14А, № 16А будет осуществляться в объезд по Ленинскому проспекту, улице Советской, улице Комсомольской и далее по установленному маршруту.Фото Владимира Макушкина