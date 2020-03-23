Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42971

23 марта 2020, 16:56



На Норильск надвигается очередной циклон.

По словам синоптиков, циклон небольшой и в Норильске ненадолго. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:343 В городе уже повышается температура. С 19 часов объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Завтра ожидаются снег, метель, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23, температура воздуха днём -10…-15.По словам синоптиков, циклон небольшой и в Норильске ненадолго.Фото Дениса Кожевникова