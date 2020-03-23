Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42972

23 марта 2020, 17:14



Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.

Сроки проведения досрочного периода ЕГЭ переносятся на основной период: с 25 мая по 29 июня 2020 года. Делается это на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 марта 2020 года № 01-111/10-01. Участники досрочного этапа ЕГЭ - это в основном выпускники школ прошлых лет или студенты учреждений среднего профессионального образования. Рособрнадзор в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования определил сроки сдачи ЕГЭ: - для выпускников прошлых лет - с 19 по 29 июня 2020 года; - студенты учреждений среднего профессионального образования могут сдавать ЕГЭ в период с 25 мая по 16 июня 2020 года. В связи с этим участникам экзамена необходимо пройти перерегистрацию с досрочного этапа на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ подаются участниками досрочного периода в государственную экзаменационную комиссию Красноярского края. Для перерегистрации необходимо в срок до 27 марта 2020 г. прийти в управление образования по адресу: Кирова, 34а, каб. 211, и написать заявление для последующей передачи его в ГЭК. Дополнительную информацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации города Норильска по телефону 43-72-00*3217. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:210 Сроки проведения досрочного периода ЕГЭ переносятся на основной период: с 25 мая по 29 июня 2020 года. Делается это на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 марта 2020 года № 01-111/10-01.Участники досрочного этапа ЕГЭ - это в основном выпускники школ прошлых лет или студенты учреждений среднего профессионального образования. Рособрнадзор в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования определил сроки сдачи ЕГЭ:- для выпускников прошлых лет - с 19 по 29 июня 2020 года;- студенты учреждений среднего профессионального образования могут сдавать ЕГЭ в период с 25 мая по 16 июня 2020 года.В связи с этим участникам экзамена необходимо пройти перерегистрацию с досрочного этапа на основной период проведения государственной итоговой аттестации.Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ подаются участниками досрочного периода в государственную экзаменационную комиссию Красноярского края. Для перерегистрации необходимо в срок до 27 марта 2020 г. прийти в управление образования по адресу: Кирова, 34а, каб. 211, и написать заявление для последующей передачи его в ГЭК.Дополнительную информацию можно получить в управлении общего и дошкольного образования администрации города Норильска по телефону 43-72-00*3217.Фото Владимира Макушкина