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23 марта 2020, 18:17



АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии.

В настоящий момент на линии электропередач в несколько километров ведутся работы по установке распорок между проводами. Энергоснабжение Дудинки ведётся в штатном режиме. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:180 Последний раз такое произошло 15 марта. Из-за сильного ветра произошел перехлёст проводов линии электропередач около Дудинки, что вызвало короткое замыкание. На подстанции в Норильске автоматически сработала защита, и линия была обесточена.В настоящий момент на линии электропередач в несколько километров ведутся работы по установке распорок между проводами. Энергоснабжение Дудинки ведётся в штатном режиме.Фото Дениса Кожевникова