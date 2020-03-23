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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:17 АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии.
17:14 Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56 На Норильск надвигается очередной циклон.
16:46 Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.
16:45 Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города.
15:26 Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22 В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет.
14:58 Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
14:55 Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии.
14:36 Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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