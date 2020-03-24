Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42974

24 марта 2020, 10:38



В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.

Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля») принимает все возможные меры для облегчения и удобства работы населения НПР с каналами цифровой связи в период режима карантина, вызванного COVID-19. Так, в связи с массовым переводом работников бюджетной сферы, предприятий «Норникеля», малого и среднего бизнеса Норильска на удалённую работу, а также с дистанционным обучением школьников посредством онлайн-платформ компания «Единство» бесплатно для сотовых операторов Большого Норильска расширила цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности. Как отмечают в компании, инициатива позволит всем абонентам сотовой связи НПР получить максимально удобные условия от ключевых операторов связи Красноярского края: бесплатное увеличение скорости передачи данных, стабильную и устойчивую связь, гарантированное соединение. Нововведение будет действовать весь срок указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края». ««Единство» разделяет главные принципы социальной ответственности группы компаний «Норникель» и, учитывая интересы общества, возлагает на себя обязательства за обеспечение жителей НПР современными и надёжными каналами цифровой связи. Операторы связи в НПР начнут расширение канала доступа в ближайшие дни. Информация об этом будет опубликована на сайтах соответствующих компаний», - говорится в официальном сообщении.

Просмотров:145 Компания «Единство» (дочернее предприятие «Норникеля») принимает все возможные меры для облегчения и удобства работы населения НПР с каналами цифровой связи в период режима карантина, вызванного COVID-19.Так, в связи с массовым переводом работников бюджетной сферы, предприятий «Норникеля», малого и среднего бизнеса Норильска на удалённую работу, а также с дистанционным обучением школьников посредством онлайн-платформ компания «Единство» бесплатно для сотовых операторов Большого Норильска расширила цифровые каналы связи (Новый Уренгой – Норильск) на 30% от текущей пропускной способности.Как отмечают в компании, инициатива позволит всем абонентам сотовой связи НПР получить максимально удобные условия от ключевых операторов связи Красноярского края: бесплатное увеличение скорости передачи данных, стабильную и устойчивую связь, гарантированное соединение. Нововведение будет действовать весь срок указа губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 54 «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».««Единство» разделяет главные принципы социальной ответственности группы компаний «Норникель» и, учитывая интересы общества, возлагает на себя обязательства за обеспечение жителей НПР современными и надёжными каналами цифровой связи. Операторы связи в НПР начнут расширение канала доступа в ближайшие дни. Информация об этом будет опубликована на сайтах соответствующих компаний», - говорится в официальном сообщении.