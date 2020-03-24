Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42975

24 марта 2020, 10:39



NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.

На своём сайте авиакомпания напомнила пассажирам об удалённых возможностях бронирования и оформления авиабилетов и настоятельно порекомендовала пользоваться «бесконтактными» способами покупки билетов в условиях текущей эпидемиологической ситуации в стране. Не выходя из дома, можно забронировать, оплатить и получить авиабилет на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении, по телефону круглосуточного контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2). «Оформить билеты через сайт, мобильное приложение и телефон контактного центра можно круглосуточно. Для оформления потребуется документ, удостоверяющий личность пассажира, оплату можно произвести банковской картой. Оплата билетов при покупке как на сайте и в мобильном приложении, так и по телефону проводится в автоматизированной системе без участия третьих лиц и полностью безопасна, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. - После завершения процесса оплаты маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту, указанную при бронировании. Распечатывать маршрут-квитанцию не обязательно. Для регистрации в аэропорту достаточно обратиться на стойку регистрации рейса с паспортом». Кроме того, для минимизации времени, проведённого в аэропорту, NordStar также рекомендует заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, забронировать и оплатить услугу перевозки сверхнормативного багажа и другие дополнительные услуги авиакомпании. Дистанционные сервисы авиакомпании помогут не только оформить услугу максимально удобно и быстро, но и позволят предотвратить или минимизировать нахождение пассажиров в местах большого скопления людей. Также, в случае возникновения необходимости в оформлении возврата билета, это позволит пассажиру более оперативно вернуть денежные средства.

Просмотров:130 На своём сайте авиакомпания напомнила пассажирам об удалённых возможностях бронирования и оформления авиабилетов и настоятельно порекомендовала пользоваться «бесконтактными» способами покупки билетов в условиях текущей эпидемиологической ситуации в стране.Не выходя из дома, можно забронировать, оплатить и получить авиабилет на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении, по телефону круглосуточного контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).«Оформить билеты через сайт, мобильное приложение и телефон контактного центра можно круглосуточно. Для оформления потребуется документ, удостоверяющий личность пассажира, оплату можно произвести банковской картой. Оплата билетов при покупке как на сайте и в мобильном приложении, так и по телефону проводится в автоматизированной системе без участия третьих лиц и полностью безопасна, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. - После завершения процесса оплаты маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту, указанную при бронировании. Распечатывать маршрут-квитанцию не обязательно. Для регистрации в аэропорту достаточно обратиться на стойку регистрации рейса с паспортом».Кроме того, для минимизации времени, проведённого в аэропорту, NordStar также рекомендует заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, забронировать и оплатить услугу перевозки сверхнормативного багажа и другие дополнительные услуги авиакомпании. Дистанционные сервисы авиакомпании помогут не только оформить услугу максимально удобно и быстро, но и позволят предотвратить или минимизировать нахождение пассажиров в местах большого скопления людей. Также, в случае возникновения необходимости в оформлении возврата билета, это позволит пассажиру более оперативно вернуть денежные средства.