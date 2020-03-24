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24 марта 2020, 10:39

NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.


На своём сайте авиакомпания напомнила пассажирам об удалённых возможностях бронирования и оформления авиабилетов и настоятельно порекомендовала пользоваться «бесконтактными» способами покупки билетов в условиях текущей эпидемиологической ситуации в стране.
Не выходя из дома, можно забронировать, оплатить и получить авиабилет на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении, по телефону круглосуточного контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).
«Оформить билеты через сайт, мобильное приложение и телефон контактного центра можно круглосуточно. Для оформления потребуется документ, удостоверяющий личность пассажира, оплату можно произвести банковской картой. Оплата билетов при покупке как на сайте и в мобильном приложении, так и по телефону проводится в автоматизированной системе без участия третьих лиц и полностью безопасна, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. - После завершения процесса оплаты маршрут-квитанция будет отправлена на электронную почту, указанную при бронировании. Распечатывать маршрут-квитанцию не обязательно. Для регистрации в аэропорту достаточно обратиться на стойку регистрации рейса с паспортом».
Кроме того, для минимизации времени, проведённого в аэропорту, NordStar также рекомендует заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, забронировать и оплатить услугу перевозки сверхнормативного багажа и другие дополнительные услуги авиакомпании. Дистанционные сервисы авиакомпании помогут не только оформить услугу максимально удобно и быстро, но и позволят предотвратить или минимизировать нахождение пассажиров в местах большого скопления людей. Также, в случае возникновения необходимости в оформлении возврата билета, это позволит пассажиру более оперативно вернуть денежные средства.

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    Список новостей

 24 марта 2020 
13:06   Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч. 12:58   В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов.
12:15   Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе. 11:46   Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин.
11:06   Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт. 10:39   NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.
10:38   В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.

 23 марта 2020 
18:17   АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии. 17:14   Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56   На Норильск надвигается очередной циклон. 16:46   Аварийный участок Комсомольской временно закрывается.
16:45   Горожан волнуют проблемы пассажирских перевозок в непогоду и организация социального центра питания в черте города. 15:26   Александр Усс: «Нельзя допустить резкого всплеска заболеваний, перегрузки системы здравоохранения. От всех нас требуются организованность, выдержка и общественная солидарность».
15:22   В Красноярском крае подтверждены 6 случаев коронавируса. В Норильске заболевших нет. 14:58   Несмотря на паузу в показах спектаклей, работа в театре не остановилась – труппа готовится к «космической» премьере в конце апреля.
14:55   Аэропорт Норильска на своих страницах в соцсетях опубликовал опровержение слухов о якобы грядущем закрытии. 14:36   Общественники поддерживают идею присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести» и собирают подписи.
14:07   Стартовал приём заявок на городской конкурс соцпроектов социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ - НКО». 13:15   Городской центр культуры поддерживает краевую акцию «Лоскутовое Знамя Великой Победы».
12:03   На руднике «Комсомольский» открылся Операционный центр планирования и контроля горных работ. 11:25   «Русская платина» выходит из проекта «Арктик Палладий».

 22 марта 2020 
11:32   Проблемы со связью в Большом Норильске, возникшие вчера из-за обрыва кабеля, устранены

 20 марта 2020 
18:07   За 13-летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан. 17:49   Ближе к лету за порчу тёплых остановок придётся отвечать кошельком.
17:43   Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме. 17:33   NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32   Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы. 17:16   Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00   Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля. 16:36   Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15   Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске. 15:13   Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02   Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть. 14:40   Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
14:39   Сотрудники Молодёжного центра Норильска приняли участие в межрегиональном фестивале молодёжных проектов по благоустройству. 14:38   Отборочный тур регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение» решили провести в дистанционном формате.
14:38   Бюджет Норильска на 2020 год вновь планируют скорректировать. 13:37   К весне готовы: в правительстве края обсудили готовность энергетиков к прохождению паводкового и пожароопасного периодов.
11:49   Авиакомпания NordStar приостановила полёты в Баку из Норильска и Уфы. 10:47   Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край.
10:34   Зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края.

 19 марта 2020 
17:10   В администрации Норильска состоялась пресс-конференция о ситуации и предпринимаемых мерах по профилактике вируса COVID-19 в Норильске. 17:02   Выставка норильских художников и дизайнеров Михаила и Ольги Парсовых открылась в столице Таймыра.
16:51   В Норильской детской художественной школе открылась весенняя выставка Наталии Мороз «Дали северной земли». 16:42   Рособрнадзор продлил сроки проведения всероссийских проверочных работ до 25 мая.
16:27   На дорожные работы в Норильске выделят дополнительные средства. 16:07   В Норильске по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело.
15:35   Купил аварийное жильё - можешь рассчитывать при расселении только на компенсацию в сумме покупки. 15:34   В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года».
15:07   КДЦ «Юбилейный» приглашает принять участие в городском фестивале-конкурсе «Победа в памяти поколений», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.




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