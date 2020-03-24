Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42976

24 марта 2020, 11:06



Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, в том числе автобусов 31-го и 33-го маршрутов. В Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное 23 марта с 19 часов. Управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход людей на улицы города и выезд на личном автотранспорте. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:175 Для кайерканцев, работающих в Центральном районе, и норильчан, работающих в Кайеркане, рекомендовано объявить актировку. Внеплановый выходной из-за плохой погоды дали и дневному персоналу НМЗ. Сотрудников завода, работающих посменно, на завод и обратно доставляют вахтовками.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, в том числе автобусов 31-го и 33-го маршрутов.В Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное 23 марта с 19 часов. Управление ГО и ЧС рекомендует ограничить выход людей на улицы города и выезд на личном автотранспорте.Фото Дениса Кожевникова