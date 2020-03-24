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24 марта 2020, 11:46



Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин.

По информации пресс-службы администрации района, в селе Хатанга состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы одноимённого сельского поселения, по результатам которого победу одержал Сергей Батурин, с 2008 по 2013 год занимавший должность главы Таймыра. Заявки в конкурсную комиссию подали три претендента, однако один из них не прошёл отборочный этап из-за некорректно заполненных документов. Таким образом, в основной этап вышли Варвара Чуприна, юрист морского порта Хатанга, и Сергей Батурин. В первую очередь комиссия оценивала кандидатов исходя из представленных ими документов. После чего были рассмотрены разработанные конкурсантами программы действий по улучшению социально-экономической ситуации в сельском поселении. Новый глава сельского поселения хорошо известен и на Таймыре, и в самой Хатанге – именно здесь, находясь на венной службе, он 10 лет служил на пограничных заставах, дислоцированных на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Начинал службу с должности начальника пограничной заставы, служил помощником начальника регионального Управления Федеральной пограничной службы России по Таймырскому автономному округу, входил в состав Совета безопасности при губернаторе ещё Таймырского автономного округа. После окончания военной службы Сергей Батурин был депутатом Таймырской окружной думы, её председателем, а позднее и главой Таймыра. С 2013 года назначен министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. По итогам конкурса комиссия утвердила обоих претендентов и вынесла их кандидатуры на тайное голосование Хатангского сельского Совета депутатов. Единогласным решением был выбран Сергей Батурин. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:100 По информации пресс-службы администрации района, в селе Хатанга состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы одноимённого сельского поселения, по результатам которого победу одержал Сергей Батурин, с 2008 по 2013 год занимавший должность главы Таймыра.Заявки в конкурсную комиссию подали три претендента, однако один из них не прошёл отборочный этап из-за некорректно заполненных документов. Таким образом, в основной этап вышли Варвара Чуприна, юрист морского порта Хатанга, и Сергей Батурин.В первую очередь комиссия оценивала кандидатов исходя из представленных ими документов. После чего были рассмотрены разработанные конкурсантами программы действий по улучшению социально-экономической ситуации в сельском поселении.Новый глава сельского поселения хорошо известен и на Таймыре, и в самой Хатанге – именно здесь, находясь на венной службе, он 10 лет служил на пограничных заставах, дислоцированных на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Начинал службу с должности начальника пограничной заставы, служил помощником начальника регионального Управления Федеральной пограничной службы России по Таймырскому автономному округу, входил в состав Совета безопасности при губернаторе ещё Таймырского автономного округа.После окончания военной службы Сергей Батурин был депутатом Таймырской окружной думы, её председателем, а позднее и главой Таймыра. С 2013 года назначен министром по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.По итогам конкурса комиссия утвердила обоих претендентов и вынесла их кандидатуры на тайное голосование Хатангского сельского Совета депутатов. Единогласным решением был выбран Сергей Батурин.Фото Дениса Кожевникова