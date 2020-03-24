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24 марта 2020, 12:15

Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.


По данным минздрава Красноярского края, на утро 24 марта под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник региона на дому находятся 4 622 человека. За последние сутки включены в наблюдение 797 человек. В период наблюдения, а также накануне снятия карантина проводится клинический осмотр и забор анализов. В стационаре Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича находятся шесть пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В Красноярске КМКБСМП им. Н. С. Карповича определена основной клиникой по оказанию медицинской помощи заболевшим COVID-19. Медицинскому персоналу, который задействован в оказании медицинской помощи больным с подозрением и подтверждённой коронавирусной инфекцией, на территории больницы подготовлены места для проживания. Сейчас в больнице живут 85 сотрудников, задействованных в оказании медицинской помощи данной группе больных, – это врачи, медицинские сёстры, младший медицинский и немедицинский персонал. Среди работников определён график дежурств, организовано питание. Такие меры предприняты с целью соблюдения требований санитарно-эпидемиологического режима для того, чтобы предотвратить возможность распространения инфекции, сообщили в минздраве региона.
Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.
В регионе работает круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-56-53 можно получить информацию, касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работе служб и мерах профилактики.
Фото kraszdrav.ru
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