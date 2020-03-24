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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:06 Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.
12:58 В эти минуты в администрации завершается заседание сессии Норильского городского Совета депутатов.
12:15 Сотрудники красноярской больницы скорой медицинской помощи, оказывающие помощь больным коронавирусом, живут на работе.
11:46 Свои люди. Руководителем Хатангского района Таймыра стал бывший глава Таймыра Сергей Батурин.
11:06 Норильск снова во власти циклона. Трасса Норильск - Алыкель парализована, аэропорт закрыт.
10:39 NordStar рекомендует использовать удалённые сервисы покупки авиабилетов и онлайн-регистрации.
10:38 В связи с массовым переводом норильчан на удалённую работу и учёбу «Единство» расширило цифровые каналы связи на 30%.
18:17 АО "НТЭК" проводит профилактические работы по предотвращению ситуаций по аварийному отключению Дудинки от электроэнергии.
17:14 Участникам досрочного ЕГЭ необходимо пройти перерегистрацию.
16:56 На Норильск надвигается очередной циклон.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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