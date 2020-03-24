Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42980

24 марта 2020, 13:06



Ежемесячная выплата из средств материнского капитала составляет более 13 тысяч.

Выплату могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания и в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок. Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Её размер равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные нужды семьи. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР.

Просмотров:70 С 1 января 2020 года вырос размер ежемесячных выплат из материнского капитала. В Норильске он составляет 13 192 рубля.Выплату могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания и в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлён второй ребёнок. Ежемесячная выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Её размер равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные нужды семьи.Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР.